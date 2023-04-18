رئيس سويسرا يؤكد مجددا رفض السماح بإعادة تصدير الأسلحة محلية الصنع

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أكد الرئيس السويسري آلان بيرسيه، اليوم الثلاثاء، رفض بلاده السماح لمشتري الأسلحة والذخائر السويسرية بتسليمها إلى أوكرانيا، في موقف أثار انتقادات من ألمانيا ودول غربية أخرى.

وعقب اجتماع مع المستشار الألماني أولاف شولتس في برلين اليوم، برر بيرسيه موقفه بحيادية بلاده التي لا تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي او حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقال بيرسيه: "لا يمكن أن تطلبوا منا مخالفة قوانيننا".

وتنص قوانين الحياد السويسرية على أنه لا يمكن أن تقدم الحكومة أي دعم لأي طرف في صراع، حسبما أوضح بيرسيه.

ويوقع أي طرف يشتري الأسلحة السويسرية على تعهد بعدم تسليمها إلى أطراف متحاربة.

وأضاف بيرسيه أنه "من المهم أن نلتزم بالقوانين ونطبقها إذا ما اقتضت الضرورة".

ورفضت الحكومة والبرلمان في سويسرا التراجع عن موقفهما بشأن إعادة تصدير الأسلحة السويسرية، وبالتالي رفضتا طلبا من برلين السماح لها بإمداد أوكرانيا بذخائر خاصة بالدبابة جيبارد والتي اشترتها من سويسرا.

وسلمت ألمانيا 34 دبابة جيبارد إلى منطقة الحرب، ولكنها أرسلت معها 60 ألف قذيفة فقط، وهي تعتبر كمية قليلة للغاية.

وترفض الحكومة السويسرية حتى الآن مطالب ألمانيا والدنمارك واسبانيا بعمل استثناء، وتقول إنها لن تخالف قانون العتاد الحربي.

وقال شولتس إن بلاده تتابع عن كثب "المناقشات الحيوية للغاية" التي تدور في سويسرا.