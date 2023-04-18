المنيا: احتفالية كبرى لتكريم الفائزين في الأنشطة الرمضانية بإدارة شباب مغاغة

صرح مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، بأن

مركز شباب دهروط بمركز مغاغة، شهد احتفالية كبرى لختام الأنشطة الرمضانية، وتكريم الفائزين في الأنشطة الدينية الرياضية والثقافية، بحضور 600 مشارك من أعضاء المركز من شباب وطلائع المركز وأهالي قرية دهروط.

وجاء ذلك بحضور سامي وجيه حمدي مدير إدارة شباب مغاغة، واللواء أحمد شعراوي عضو مجلس النواب، وسيد محمد رئيس مجلس قروي طنبدي، وفرج أحمد عوض مدير المركز، ورضا أحمد يوسف مشرف النشاط، وأعضاء مجلس الإدارة، ولفيف من القيادات الدينية، ومشرفي الأنشطة بالمركز والعاملين بالمركز.

وذلك في إطار حرص إدارة شباب مغاغة على متابعة تنفيذ الأنشطة والفاعليات بالهيئات الشبابية والرياضية، وتوجيهات مديرية الشباب والرياضة بالمنيا بضرورة تكثيف المتابعات لمراكز الشباب؛ لضبط سير العمل، وتفعيل الأنشطة التابعة لها، ومتابعة تنفيذها، وانتظام العاملين بها خلال شهر رمضان المبارك.