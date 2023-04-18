زراعة المنيا تتابع حصاد زراعات القمح





وجه الدكتور عمر صفوت يوسف وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنيا، أنه تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمتابعة زراعات القمح كمحصول استراتيجي، ومنع الفلاح من حصده واستخدامه في الأغراض الأخرى.



ومر المهندس محمد خلف فهمي مدير عام الشئون الزراعية، وبرفقته المهندس طه عبد الحميد مدير الإدارة الزراعية بمركز سمالوط، على زراعات القمح ومتابعة أعمال اللجنة المشكلة بالمركز وعمليات حصاد المحصول بنواحي قرى المركز.



وأكد وكيل وزارة الزراعة، أنه لن يسمح باستخدام القمح في أية أغراض أخرى وإهداره، والعمل على وصول جميع القمح إلى شون الزراعة التابعة للمطاحن.