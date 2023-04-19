السعودية: توقيف 74 شخصا في 6 وزارات بينها الداخلية والدفاع في جرائم رشوة

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، اليوم الثلاثاء، توقيف 74 شخصا في 6 وزارات بينها "الداخلية، الدفاع، الحرس الوطني، الخارجية" في جرائم رشوة وغسل أموال وتزوير.

وأعلنت هيئة الرقابة في بيان لها اليوم الثلاثاء"مباشرة عدد من القضايا الجنائية والإدارية"، مشيرة" إلى أنها شنت 1612 جولة رقابية، على عدد من الجهات".

وأوضحت الهيئة أنها حققت مع 131 شخصا في وزارات "الداخلية، الدفاع، الحرس الوطني، الخارجية، الصحة، الشؤون البلدية والقروية والإسكان"، ومن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وأشارت إلى أنها أوقفت 74 شخصًا، في جرائم "الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير"، مؤكدة أن بين الموقوفين من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة.