مكافأة خاصة للاعبي المقاولون العرب بعد التعادل مع الزمالك

قرر مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، صرف مكافأة إجادة خاصة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد الأداء الجيد الذي قدمه أمام الزمالك.

ووجه محمد عادل فتحي المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب، الشكر للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تحت قيادة شوقي غريب بعد التعادل أمام الزمالك.

وتعادل المقاولون العرب أمام الزمالك بهدفين لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة مساء الإثنين، ضمن مباريات الجولة 26 للدوري المصري الممتاز.

وقال محمد عادل في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه،، إن فريقه قدم مباراة كبيرة وتحلى اللاعبون بالروح والإصرار حتى اللحظات الأخيرة ليدرك التعادل في الوقت القاتل، مشيرا إلى أن المقاولون بقيادة شوقي غريب كان يسعى لتحقيق الفوز ولكن التعادل في نهاية المباراة نتيجة مرضية.

وأوضح فتحي أن تدخلات شوقي غريب كانت مثمرة، وأن فريقه كان أفضل في بعض فترات المباراة، وظهر ندا قويا لفريق الزمالك المحترم.