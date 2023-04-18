قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن التعامل مع عناصر الجيش المصري الموجودة في السودان مسألة يتم تقييمها عسكريًا، وفقًا للأوضاع في الخرطوم والتقارير الواردة.



وأضاف خلال لشبكة «CNN»، مساء الثلاثاء، أن مصر شددت خلال اتصالاتها مع الأطراف السودانية، على أهمية وقف إطلاق النار، والحفاظ على المصالح الفضلى للشعب السوداني، وتجنب وقوع المزيد من الضحايا، والحوار من أجل تسوية النزاع بصورة سلمية، ومنع التدخل الأجنبي.



وبسؤاله حول تفكير مصر في اللجوء إلى الخيار العسكري، لو فشل أسلوب الحوار في حل الأزمة، عقب: «يجب أن نركز في هذه المرحلة، ونحاول تشجيع الحوار السلمي؛ لإنهاء النزاع في السودان».



وأوضح أن مصر تكثف اتصالاتها مع الدول المجاورة، والدول المؤثرة في الوضع السوداني كالولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، وكل من يستطيع أن يلعب دورًا فاعلًا من أجل التوصل إلى حل سلمي.



ولفت إلى أن جميع البيانات الصادرة عن المجتمع الدولي تشدد على أهمية اتخاذ خطوات لكبح جماح الوضع في السودان وعدم تصعيده، واحترام أنه «شأن داخلي».



وذكر أن مصر تتواصل مع الأطراف السودانية وتراقب عن كثب الوضع الحالي؛ لضمان سلامة جميع المصريين الموجودين في السودان، موضحًا أن العديد من المصريين يعلمون بمجالات مختلفة كالتنمية والبناء والري والتعليم.









ووسط تصعيد كبير وعلى وقع إطلاق النار في الخرطوم، دخلت الهدنة المتفق عليها في السودان اليوم الثلاثاء، حيز التنفيذ لمدة 24 ساعة منذ مساء اليوم الساعة 6 بالتوقيت المحلي، بعد موافقة كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.



وشهد محيط القيادة العامة بالخرطوم تصعيدًا كبيرًا في الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم، رغم بدء الهدنة المقررة. وسُمعت أصوات انفجارات وأسلحة ثقيلة، وفق مراسل فضائية «العربية».