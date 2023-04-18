وزير الخارجية السوري يعلن افتتاح سفارة بلاده بتونس خلال أيام

أعلن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، اليوم الثلاثاء، عن افتتاح سفارة بلاده بتونس خلال أيام.



وقال المقداد، الذي يزور تونس في تصريح إعلامي عقب لقائه الرئيس قيس سعيد، إن بلاده سترسل سفيرا والكادر الدبلوماسي إلى تونس خلال أيام.



وأضاف المقداد أن دمشق وافقت اليوم أيضا على سفير جديد لتونس.



وأضاف المقداد في تصريحاته الإعلامية "أخذنا دفعة جديدة من أجل استمرار صمود سوريا بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد في محاربة القوى الظلامية في كل الدول العربية".



وتابع الوزير "متفائل جدا بهذه العلاقات. مهمتي مع وزير الخارجية في الجمهورية التونسية مناقشة التفاصيل والتوصل إلى اتفاقيات".



كان الائتلاف الحاكم في تونس الذي قادته حركة النهضة الإسلامية أبان ثورة 2011، أصدر قرارا خلال "مؤتمر أصدقاء سوريا" الذي نظمته بتونس في 2012، بقطع العلاقات مع النظام السوري دعما للاحتجاجات ضد حكم الرئيس الأسد.