قالت الموظفة في مستشفى الخرطوم التعليمي أميرة مصطفى عطا المنان، إن «الحركة داخل المستشفى صعبة جدًا؛ بسبب الشظايا من إطلاق النار المتبادل بين الجانبين: القوات المسلحة، وقوات الدعم السريع».



وناشدت خلال مداخلة هاتفية لفضائية «العربية»، مساء الثلاثاء، إرسال مساعدات لهم ونقل المصابين إلى مستشفى آخر؛ بسبب تدهور الأوضاع، منوهة أن المستشفى لا يمتلك مقومات الحياة من مياه أو كهرباء أو أدوية.



وأوضحت أن المستشفى يقع في الجهة الغربية لمبنى قيادة الجيش السوداني، معقبة: «يقع في مرمى النار، ولا يضم مكانًا آمنًا، فقط العنابر التي تضم المصابين من الشظايا التي تدخل إلى المستشفى».



ونفت استقبال المستشفى للمصابين؛ لأنها تقع في مرمى النيران، مضيفة: «لا مولدات كهربائية أو مقومات للحياة في المستشفى، والصائمون لم يفطروا حتى الآن، المرضى ما أكلوا شيئًا من الصباح، نحن نناشد ولم نتلقى استجابة حتى الآن».









ولم تمر ساعات قليلة على الهدنة المبرمة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، اليوم الثلاثاء، حتى تعالت أصوات إطلاق النار وتم خرقها، فيما اتهمت قوات الدعم السريع الجيش بـ«بدء الخرق».



وزعمت قوات الدعم السريع في بيان، أن القوات المسلحة خالفت القانون الدولي الإنساني، وقواعد الاشتباك، وخرقت الهدنة المتفق عليها بوساطة دولية.



من جانبه، أكد الجيش السوداني أن الطائرات الحربية ستواجه محاولة مجموعات الدعم السريع دخول الخرطوم بحسم.



ونشبت اشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش في أحياء الرياض والطائف وشارع عبيد ختم في منطقة بُري في الخرطوم.