نابولي يعسى للثأر من ميلان والتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

تنطلق اليوم، الثلاثاء، مرحلة الإياب، من الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، أعرق البطولات في القارة العجوز، بمباراتين غاية في القوة، تجمع الأولى بين تشيلسي الإنجليزي وضيفه ريال مدريد الإسباني، حامل اللقب والأكثر تتويجًا في التاسعة مساءً على ملعب ستامفورد بريدج، فيما تجمع المباراة الثانية بين نابولي الإيطالي ونظيره إيه سي ميلان، في التوقيت ذاته على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، في مباراة ثأرية لأبناء الجنوب.

ففي مباراة قوية وبنكهة إيطالية في مباراة يغلب عليها الطابع الثأري من أبناء الجنوب، على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، يتجدد الموعد مرة أخرى بين نابولي وميلان في مواجهتهما الإيطالية الخالصة.

ويمتلك ميلان أفضلية نسبية على نابولي، بعدما حقق فوزا ثمينا 1-0 على منافسه في مباراة الذهاب، التي أقيمت على ملعب سان سيرو الأسبوع الماضي، وأصبح يكفي ميلان التعادل بأي نتيجة أمام نابولي من أجل مواصلة مسيرته في البطولة التي يحتل المركز الثاني في قائمة أكثر الأندية المتوجة بها برصيد 7 ألقاب.

في المقابل، بات يتعين على نابولي الفوز بفارق هدفين على الأقل لمواصلة حلمه بالتتويج بلقب دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه، خلال موسمه الاستثنائي، الذي قدم خلاله العديد من العروض والنتائج الجيدة على الصعيدين المحلي والقاري.

ويتجدد الموعد بين الفريقين على هذا الملعب للمرة الثانية في غضون أسبوعين تقريبا، بعدما استضاف مباراتهما بالدوري الإيطالي في الثاني من أبريل الحالي، والتي انتهت بفوز كبير لميلان 4-0. ورغم الخسارة القاسية، لكنها لم تؤثر على صدارة نابولي لترتيب المسابقة المحلية، حيث يتقدم حاليا بفارق 14 نقطة على أقرب ملاحقيه لاتسيو، قبل 8 مراحل على نهاية الموسم.

ومن المرجح أن تشهد المباراة الدفع بالنيجيري الدولي فيكتور أوسيمين في القائمة الأساسية لنابولي، عقب تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مع منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي الماضية، والتي تسببت في غيابه عن فريق الجنوب الإيطالي في الفترة الأخيرة.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من تلك المواجهة في المربع الذهبي مع الفائز من مواجهة إنتر ميلان الإيطالي وبنفيكا البرتغالي، حيث فاز إنتر 2-0 على ملعب بنفيكا في مباراة الذهاب التي أقيمت بينهما يوم الثلاثاء الماضي، قبل أن يلتقيا إيابا غدًا على ملعب جوتسيبي مياتزا بمدينة ميلانو الإيطالية.