اختتام القمة الإيبيروأمريكية بجدول أعمال يركز على الحقوق الرقمية والبيئة والأمن الغذائي

اختتم مؤتمر القمة الإيبيروأمريكى الـ28 لرؤساء الدول والحكومات الذي عُقد في جمهورية الدومينيكان تحت شعار "معًا من أجل أيبيروأميريكا عادلة ومستدامة".

وتمت الموافقة خلال المؤتمر على 3 أدوات رئيسية لمواجهة التحديات المشتركة فى مجال البيئة والأمن الغذائى والحقوق فى البيئات الرقمية، بالإضافة إلى 16 بيانا خاصا، بما في ذلك مقترح من أجل تمويل دولى أكثر إنصافا للبلدان النامية، وفقا لبيان صادر عن مؤتمر القمة الإيبيروأمريكي، اليوم الثلاثاء.

كما تمت الموافقة، على بيان سانتو دومينجو، وبرنامج عمل القمة الإيبيروأمريكية الـ28 وخطة عمل السنوات الـ4 للتعاون الإيبيروأمريكى (PACCI) للفترة 2023- 2026، فضلًا عن 16 بياناً خاصا عن مقترحات فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والطاقة المستدامة وتطوير قطاع السياحة ومواضيع أخرى.

وتركت قمة سانتو دومينجو خلفها إرثا هاما، وهو الموافقة على أعلى مستوى سياسى لـ4 أدوات رئيسية لمستقبل المنطقة:

- الميثاق البيئي الإيبيروأمريكي.

- المسار الهام لتحقيق أمن غذائي شامل ومستدام في إيبيروأميريكا.

- الميثاق الإيبيروأمريكي للمبادئ والحقوق في البيئات الرقمية.

- بيان خاص فى الهندسة المالية.

وأكد رؤساء الدول أن إيبيروأميريكا بحاجة إلى المضى قدمًا فى الانتعاش بعد فيروس كورونا، الذى يؤدي للحد من أوجه عدم المساواة ومواءمة التزامات المنطقة مع أجندة التنمية العالمية.

والأدوات التى تمت الموافقة عليها في القمة الإيبيروأمريكية الـ28 ذات أهمية رئيسية في هذا المسار، حيث تعتبر "تحديات لا يمكن معالجتها بشكل فردي".

فيما يتعلق بالتحدى البيئي وفى إطار فرضية المسئوليات المشتركة والمتباينة، يشكل "ميثاق البيئة الإيبيروأمريكى" مرجعًا مشتركًا لمواجهة التحديات البيئية العالمية التى لها تأثير شديد بشكل خاص على إيبيروأمريكا، مثل تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجى والتلوث وتدهور التربة وندرة الموارد المائية من بين أمور أخرى.

وبالمثل، فإن "المسار الهام لتحقيق الأمن الغذائي الشامل والمستدام في إيبيروأمريكا" يقترح إجراءات لمواجهة التأثير الكبير للأزمات الحالية على النظم الغذائية الزراعية؛ لمنع تفاقم الجوع فى المنطقة، وضمان الحق فى الغذاء الكافى لجميع الناس.

ووفقا لبيان سانتو دومينجو، فإن هذه الاستراتيجية "ستساعد على العمل معًا فى مجال الأمن الغذائى الإقليمى" وتعزيز التجارة المفتوحة والحرة وغير التمييزية وتطوير سلاسل إمدادات غذائية زراعية شاملة ومرنة وتعزيز الزراعة الأسرية، من بين تدابير أخرى.

وفى مجال التحول الرقمى، أصبح الميثاق الإيبيروأمريكى للمبادئ والحقوق فى البيئات الرقمية الذى وافق عليه رؤساء الدول أيضًا، مرجعًا لتوجيه تحديث اللوائح الوطنية بحيث "يتركز بناء مجتمع المعلومات على الناس" وحقوق الإنسان محمية فى البيئة الرقمية.

وبالمثل، حتى يمكن للتقدم التكنولوجى الحالى أن يوسع الوصول إلى الحقوق، وافقت البلدان الإيبيروأمريكية على الحد من أوجه عدم المساواة وسد الفجوة الرقمية وتعزيز الوصول إلى الاتصال الجيد بأسعار معقولة، وتعزيز البيئات الرقمية الآمنة التى تضمن الخصوصية وتطوير إجراءات لمكافحة المعلومات المضللة وتعزيز الاختيار الحر للخدمات والمحتوى الرقمى، من بين تدابير أخرى.

كما وافق بيان سانتو دومينجو أيضًا، على خطة العمل الرباعية السنوات للتعاون الإيبيروأمريكى 2023-2026 والتى تعزز عمل التعاون الإقليمى مع مجالات جديدة لتسريع الامتثال لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 خلال 7 سنوات فقط على الوفاء بالموعد النهائى للتنفيذ.

وفى هذا الصدد، سلط رؤساء الدول الضوء على الإمكانات الاستراتيجية للتعاون الإيبيروأمريكي لتعزيز العلاقات مع المناطق الأخرى وخلق أوجه تآزر مع المزيد من الجهات الفعالة في مجال التعاون الدولى.

وأكد إعلان سانتو دومينجو أيضًا، الالتزام بتعميم المساواة والإنصاف بين الجنسين فى جميع أعمال المجتمع الأيبيروأمريكى، فضلاً عن إدراج منظور النوع الاجتماعى فى جميع الاتفاقات التى تم التوصل إليها فى هذه القمة.

ودعا رئيس الدومينيكان، لويس أبينادر، برفقة وزير خارجية الدومينيكان روبرتو ألفاريز، رؤساء الدول والحكومات فى هذه القمة، إلى اغتنام الفرصة للالتقاء معًا لتعزيز الاتفاقات التى فى رأيه ستكون دائمًا أكثر من الخلافات.

وأشار إلى أنه من أجل القيام بذلك فإن الاتحاد ضرورى، مضيفًا: "إذا لم نتحد، فسنكون قد فقدنا فرصة الحصول على بعض الفوائد الملموسة لبلداننا، دعونا نصنع وطنًا عظيمًا، فلنحرث أرضنا ونعمل معًا من أجل شعبنا"، وقال: "فى كثير من الأحيان عندما نكون معًا فى مساحات متعددة الأطراف، يقودنا هذا إلى الاعتقاد بأنها فرصة لمواجهة الآخر بمواقف لا تتوافق معنا، ولكن من وجهة نظرنا العكس هو الصحيح".

ومن جانبه، أكد الأمين العام الإيبيروأمريكى، أندريس ألاماند، أن الهدف الاستراتيجى لإدارته سيكون "تقوية المجتمع الإيبيروأمريكى" الذى -على حد تعبيره- "يعنى الحفاظ على إيبيروأميريكا كمساحة مميزة للحوار والتعبير السياسى والتوافق والتعاون".

ولتعزيز هذا المجتمع، سلط "ألاماند" الضوء على 3 ركائز أساسية: (إنشاء الحقوق - خلق الفرص - دمج مشاركين جدد).

وفى نهاية القمة، تم نقل الأمانة المؤيدة للقمة الإيبيروأمريكية إلى الإكوادور، التى تستضيف القمة الـ29 لرؤساء الدول والحكومات العام المقبل بمهمة مخاطبة تحديات "الابتكار والشمول والاستدامة".