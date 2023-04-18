رد الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، على سؤال لإحدى متابعات برنامج «كل يوم فتوى» على قناة «صدى البلد»، مع الإعلامي حمدي رزق بشأن حكم الانصراف عن سماع القرآن في أثناء العمل.

وقال علَّام: «إذا قام البعض بتشغيل القرآن خلال العمل، وانشغلوا عن السماع دون عمد فلا مانع شرعًا من ذلك».

وبشأن التسبيح له تعالى وأحكامه، أجاب مفتي الجمهورية أن التسبيح بالمسبحة جائزٌ، ومن الأمور المندوبة شرعًا؛ لأنه وسيلةٌ من وسائل ذكر الله سبحانه وتعالى، والوسائل لها أحكام المقاصد؛ فوسيلة المندوب مندوبة.

وأكد مفتي الجمهورية أن النبي صلى الله عليه وسلم، أقر التسبيح بالسبحة، وورد عن الصحابة والتابعين من غير نكير، ولا عبرة بمن يدَّعي بِدْعِيَّتَهُ.

واستدل مفتي الجمهورية بحديث صَفِيَّةَ بنت حيي رضي الله عنها قالت: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ وَبَيْنَ يَدَيَّ أَرْبَعَةُ آلَافِ نَوَاةٍ أُسَبِّحُ بِهَا، قَالَ: «لَقَدْ سَبَّحْتِ بِهَذِهِ، أَلَا أُعَلِّمُكِ بِأَكْثَرَ مِمَّا سَبَّحْتِ؟» فَقُلْتُ: بَلَى عَلِّمْنِي. فَقَالَ: «قُولِي: سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ خَلْقِهِ»، وعن القاسم بن عبد الرحمن قال: "كَانَ لِأَبي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه نَوًى مِنْ نَوَى الْعَجْوَةِ في كِيسٍ، فَكَانَ إِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ أَخْرَجَهُنَّ وَاحِدَةً وَاحِدةً يُسَبِّحُ بِهِنَّ حَتَّى يَنْفَدْنَ".