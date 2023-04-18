دراسة: الأطفال الفقراء أقل فرصا في الالتحاق بمدارس الثانوية العامة في ألمانيا

كشفت دراسة أجراها معهد "إيفو" للبحوث الاقتصادية، أن الأطفال المنحدرين من عائلات فقيرة ولم يحمل أبواهم شهادة الثانوية العامة أقل فرصا في الالتحاق بالثانوية العامة في ألمانيا مقارنة بالأطفال المنحدرين من عائلات ميسورة الحال ويحمل أبواهم شهادة الثانوية العامة.

وبحسب الدراسة التي نُشرت نتائجها اليوم الثلاثاء، فإن 21% فقط من الأطفال لوالدين لا يحملان شهادة الثانوية العامة وصافي دخل أسرتهم أقل من 2600 يورو في الشهر يذهبون إلى مدارس الثانوية العامة. في المقابل يلتحق 80% من أطفال الآباء الحاصلين على شهادة الثانوية العامة ويزيد دخل أسرهم عن 5500 يورو شهريا بمدارس الثانوية العامة.

وجاء في الدراسة أن النتائج تظهر "مدى مذهلا" لعدم المساواة في الفرص التعليمية في ألمانيا بناء على الخلفية العائلية التي ينحدر منها الطفل. وهذا يؤكد نتائج سابقة، والتي تفيد بوجود علاقة قوية بين الخلفية العائلية للطفل والفرص التعليمية في ألمانيا.

واعتمدت "إيفو" في الدراسة التي تحمل اسم "مؤشر الفرص" على الإحصاء المصغر لعام 2019. وقد تم تحليل كيفية اختلاف نسبة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عاما في مدارس الثانوية العامة بناء على دخل آبائهم وما إذا كان يحمل الآباء شهادة الثانوية العامة، وما إذا كان الأطفال يعيشون مع عائل واحد فقط، أو كان لدى أحد الوالدين خلفية مهاجرة. وبحسب الدراسة فإن الدخل والمؤهلات التعليمية للوالدين من أهم العوامل. ومن المثير للاهتمام أن عامل خلفية الهجرة غير مؤثر في هذا الأمر بشكل خاص.

ووفقا لمكتب الإحصاء الاتحادي، يعد الإحصاء المصغر -"التعداد السكاني الصغير"- أكبر مسح سنوي للأسر يجريه المكتب على مستوى ألمانيا. ويشمل الإحصاء حوالي 810 آلاف شخص ويُجرى استطلاع بياناتهم حول ظروف عملهم ومعيشتهم.