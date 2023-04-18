عرضت فضائية «TeN» مقطع فيديو يرصد تناول سودانيين لوجبة الإفطار خلال شهر رمضان، وسط دوي الاشتباكات وأصوات الرصاص.

وتتواصل لليوم الرابع على التوالي نيران الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة السودانية الخرطوم؛ وسط تضارب كبير في البيانات بين الجانبين، حول السيطرة على المواقع الحيوية.

وقال الجيش إنه تمكن من «استلام معظم مقار قوات الدعم السريع المنتشرة في عدد من مناطق وسط وجنوب وشرق وغرب الخرطوم، وفي مدينتي أم درمان والخرطوم بحري».

لكن مصادر أمنية أكدت لموقع «سكاي نيوز عربية»، أن الدعم السريع «عمل خلال الأسابيع الماضية على التموضع خارج المقار المعروفة التي كان معظمها قد أخلي أصلا قبل السيطرة عليه من قبل الجيش».

وأظهرت مقاطع فيديو سقوط أكثر من 300 مقاتل تابعين للدعم السريع في يد الجيش؛ بينما نشرت قوات الدعم السريع مقاطع فيديو أيضا لضابطين، أحدهما برتبة لواء، تقول إنها أسرتهما خلال الساعات الماضية.

ومنذ السبت، يدور قتال عنيف بين الجيش وقوات الدعم السريع، بسبب خلافات حول عملية الدمج؛ وهي خلافات أدت إلى تأجيل التوقيع على اتفاق نقل السلطة إلى المدنيين، الذي كان مقررا في الأول من أبريل.