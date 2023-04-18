شيخ الأزهر: السنة المطهرة بيّنت أن الدعاء يرقى إلى مستوى العبادة نفسها

قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إن السنة النبوية المطهرة أكدت مركزية الدعاء وأهميته القصوى في حياة المسلم وارتباطه بربه والتعلق بحبله المتين.



وأضاف خلال احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، اليوم الثلاثاء، أن السنة بيّنت أن الدعاء يرقى إلى مستوى العبادة نفسها، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم إن الدعاء هو العبادة، ثم قرأ "وقال ربكم ادعوني أستجب لكم".



وأشار إلى قوله في حديث آخر "الدعاء مخ العبادة"، بمعنى أن من يدعُ ربه فإنما يدعوه بعد أن ينقطع أمله في الخلق والمخلوقين، وهذا هو معنى الافتقار الذي يمثل جوهر العبادة التي لا عبادة فوقها.



ولفت إلى قوله صلى الله عليه وسلم ليس شيئا أكرم على الله عز وجل من الدعاء ويقول صلوات الله وسلامه عليه سلوا الله من فضله فإن الله تعالى يُحب أن يُسأل من فضله وأفضل العبادة انتظار الفرج.



ونوه بأنه نظرا لأهمية الدعاء ومنزلته كان صلى الله عليه وسلم يعلمه أصحابَه كما يعلمهم السورة من القرآن، فقد ورد أنه كان يعلمهم التشهد والقنوت ودعاء الاستخارة ودعاء الجنائز وأدعية أخرى، مثل قوله اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال.



وشهد الرئيس السيسي، اليوم الثلاثاء، الاحتفالية التي نظمتها وزارة الأوقاف بمناسبة ليلة القدر، وذلك في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ورئيسي مجلسي النواب والشيوخ، وعدد كبير من الوزراء الشخصيات الدينية والسياسية والإعلامية.



وشملت الاحتفالية، تكريم الرئيس السيسي للفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم التي نظّمتها وزارة الأوقاف، في نسختها الـ29.