ريال مدريد ينفرد برقم تاريخي في أبطال أوروبا

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حسم ريال مدريد عبوره إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بالفوز مساء اليوم الثلاثاء (2-0) على تشيلسي، بإياب ربع النهائي، في معقل البلوز "ستامفورد بريدج".

وسجل رودريجو جويس هدفي ريال مدريد في المباراة، ليتأهل الملكي بنتيجة (4-0) في مجموع المباراتين.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن ريال مدريد سيلعب للمرة 16 في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم، أكثر من أي فريق آخر في تاريخ البطولة بفارق 4 مرات عن أقرب ملاحقيه.

وأضافت الشبكة: "وصل ناديا بايرن ميونخ وبرشلونة 12 مرة لنصف النهائي".

وسيواجه ريال مدريد في نصف نهائي الأبطال، المتأهل من مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي المقرر إقامتها غدًا الأربعاء.