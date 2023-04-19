ريال مدريد ينفرد برقم تاريخي في أبطال أوروبا

حسم ريال مدريد عبوره إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بالفوز مساء اليوم الثلاثاء (2-0) على تشيلسي، بإياب ربع النهائي، في معقل البلوز "ستامفورد بريدج".
وسجل رودريجو جويس هدفي ريال مدريد في المباراة، ليتأهل الملكي بنتيجة (4-0) في مجموع المباراتين.
وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن ريال مدريد سيلعب للمرة 16 في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم، أكثر من أي فريق آخر في تاريخ البطولة بفارق 4 مرات عن أقرب ملاحقيه.
وأضافت الشبكة: "وصل ناديا بايرن ميونخ وبرشلونة 12 مرة لنصف النهائي".
وسيواجه ريال مدريد في نصف نهائي الأبطال، المتأهل من مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي المقرر إقامتها غدًا الأربعاء.