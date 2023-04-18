لاجارد تحذر من مخاطر التغيرات في الاقتصاد العالمي نتيجة الصراعات الجيوسياسية

قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي إن التغيرات الناجمة عن الأوضاع الجيوسياسة في الاقتصاد العالمي تمثل تحديا للبنك المركزي الأوروبي وغيره من البنوك المركزية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن لاجارد قولها اليوم الاثنين "نرى تجزئ الاقتصاد العالمي إلى كتل متنافسة، وكل كتلة تحاول جذب أكبر عدد ممكن دول العالم الأخرى إلى مصالحها الاستراتيجية وقيمها المشتركة".

وأضافت لاجارد في كلمة لها أمام مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك: "كل هذا يمكن أن يكون له تأثيرات بعيدة المدى على الكثير من نطاقات صناعة السياسة" النقدية من جانب البنوك المركزية، مشيرة إلى الاضطرب المحتمل في سلاسل الإمداد والمزيد من تعدد الأقطاب.

وذكرت بلومبرج أن كلمة لاجارد تضاف إلى المناقشات التي أجراها وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في دول العالم خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن خلال الأيام الماضية عن تأثيرات الصراعات الجيوسياسية مثل الحرب الروسية في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي.

وترى الدول الغنية أن هناك حاجة إلى زيادة مرونة سلاسل الإمداد لضمان تجنب تداعيات المخاطر المختلفة من الحروب إلى الجوائح، ومحاولة الإكراه من جانب أنظمة الحكم الديكتاتورية التي تمتلك على أراضيها أجزاء رئيسية من الإمدادات العالمية من سلع حيوية مثل أشباه الموصلات أو المعادن النادرة.

في المقابل، هناك أصوات أخرى وبينها صندوق النقد الدولي تحذر من "تجزئ" العالم إلى كتل متصارعة يمكن أن تهدد نمو الاقتصاد العالمي.

وقالت لاجارد "على البنوك المركزية العمل على توفير الاستقرار في وقت لا يوجد فيه إلا عدم الاستقرار ... الوقت الملائم للتفكير في كيفية التعامل مع التغيرات الجيوسياسية ليس عندما يقع التجزئ وإنما قبل ذلك".