الجيش الألماني يستعد لخيار إجلاء المواطنين الألمان من السودان

بسبب المعارك الدائرة في السودان، يستعد الجيش الألماني لدعم وزارة الخارجية الألمانية في حالة إجلاء مواطنين ألمان عسكريا.



وقال متحدث باسم قيادة العمليات اليوم الثلاثاء في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في برلين: "الجيش الألماني لديه قوات متخصصة تستعد باستمرار لسيناريو عملية الإجلاء، وهي في وضع الاستعداد بشكل دائم".



وكجزء من الاستعداد الوطني للتأهب للأزمات، يمتلك الجيش الألماني قدرات لإجلاء مواطنين ألمان، كما يوفر جنودا لفرق الدعم في أوقات الأزمات (كيه يو تي) التي تقدم المشورة للسفارات الألمانية في حالات الأزمات.



وبحسب متحدثة باسم الخارجية الألمانية أمس الاثنين، فإن قائمة ما يسمى بالتأهب للأزمات الخاصة بالوزارة تتضمن "عددا منخفضا في فئة المئات" من المواطنين الألمان في السودان.



وقال المتحدث باسم قيادة العمليات العسكرية الألمانية، إنه يتم إعداد الدعم لاحتمال إعادة ألمان وأشخاص آخرين مشمولين بالحماية إلى الوطن، موضحا أنه لأسباب تتعلق بأمن العمليات، لن يتم الإدلاء بتفاصيل عن حجم وأفراد ومواد قوات الإجلاء المحتملة للجيش الألماني، وقال: "إجراءات ومسارات عمليات الإخلاء تمارس بشكل منتظم ويتم تطويرها في الجيش".



واندلعت معارك في السودان يوم السبت الماضي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.