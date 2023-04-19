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بافارد: لن نركز على هالاند فقط أمام مانشستر سيتي

زيـاد الميـرغني
نشر في: الثلاثاء 18 أبريل 2023 - 11:56 م | آخر تحديث: الثلاثاء 18 أبريل 2023 - 11:56 م

قال مدافع فريق بايرن ميونيخ بنجامين بافارد، أنهم لن يركزوا على النجم النرويجي إيرلينج هالاند فقط في مباراة الغد ضد مانشستر سيتي.

ويستضيف ملعب «الأليانز آرينا» مباراة الفريقين في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث خسر بايرن ميونخ بثلاثة أهداف دون رد في الذهاب.

وقال بافارد في مؤتمره الصحفي اليوم: «هالاند لاعب رائع، وقد أثبت ذلك بتسجيله الأهداف في كل مباراة، فهو من بين أفضل اللاعبين رقم 9 في العالم».

وأضاف: « نعلم أن مباراة الذهاب لم تسر على ما يرام، لكن سيكون لدينا جماهيرنا لمساعدتنا وعلينا أن نفعل كل شيء للعودة».


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