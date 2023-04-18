حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في 6 أحياء بالإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية في بيان اليوم الثلاثاء، لرؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة برفع درجة اليقظة، ومواصلة إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية والتصدي بكل حزم لظاهرة البناء المخالف في 6 أحياء "المنتزه أول وثان والعامرية والعجمي ووسط وشرق".



وشنت وحدة التدخل السريع بالمحافظة تحت إشراف اللواء عمرو عبد المنعم وبالتنسيق مع حي المنتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول، حملة لإيقاف أعمال البناء المخالف بعزبة الـ،500 حيث تم فك شدة خشبية والتحفظ على كمية من الأخشاب.



وشن حي شرق برئاسة اللواء أحمد حبيب، حملة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية شملت إزالة 3 حالات أعمال بناء تعديات على أراضي إصلاح زراعي بقرية الحسينية بأبيس الثانية.



وشهد حي العامرية ثان برئاسة محارب هيلع حملة لإيقاف أعمال البناء المخالف بمنطقة الكينج الجديدة والتحفظ على كمية من الأخشاب، وكذا إيقاف أعمال مخالفة بمنطقة الناصرية خلف شركة المياه والتحفظ على كمية من الأخشاب، فضلًا عن إزالة أسوار من الطوب الأبيض بقرية حبون.



ونفذ حي العجمي برئاسة هدى أبو كليلة حملة تمكنت من إزالة أعمال مخالفة عبارة عن أعمدة بالدور الأرضي بأحد العقارات بشارع عيد منطقة أبو تلات، وكذا إزالة أعمدة بالدور الأول علوي بشارع الصفا منطقة أبو تلات بحري.



وواصل حي وسط برئاسة عزة سعد حملاته لإزالة أعمال البناء المخالف، حيث تم فك شدة خشبية بالدور الرابع علوي بالعقار الكائن رقم 32 ش المعز محرم بك، والتحفظ على المواد المستخدمة في البناء، فضلًا عن إزالة أسوار من الطوب بأعلى سطح العقار الكائن رقم 19 ش الجوهري الحضرة الجديدة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



فيما شن حي المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني، حملة تمكنت من إزالة أعمال مخالفة عبارة عن أسوار بعزبة الروضة وعزبة الكوبانية.



وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، استمرار الحملات والمتابعة الميدانية على مدار الساعة لمنع أي أعمال بناء على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف واتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي مخالف.