انتشال جثة شاب من ترعة كاسل والعثور على أخرى متفحمة

انتشل عدد من المارة جثة شاب غارقة في مياه ترعة كاسل بمدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان.



وكانت مشرحة كوم أمبو استقبلت جثة شاب بعد تعرضها للغرق في مياه ترعة كاسل؛ لذا انتقلت قوة من المركز وبالفحص تبين أن الجثة لشاب 24 سنة من محافظة بني سويف تعرض للغرق بترعة كاسل.

تم إيداع الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة.



وفي سياق آخر عثر عدد من المار على جثة متفحمة داخل زراعات مدينة كوم أمبو بأسوان.

وكان نائب مأمور كوم أمبو، تلقى إخطارًا من نقطة مستشفى كوم أمبو، يفيد باستقبال المشرحة جثة مجهولة متعفنة بعد إحضارها من قبل الإسعاف.



وانتقلت قوة من المباحث للمشرحة، وبالفحص تبين أن الجثة متعفنة ومجهولة الهوية.