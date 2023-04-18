تموين الإسكندرية يشن حملات على أسواق الأسماك المملحة

وجه المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية الإدارات التموينية بتشديد الرقابة على أسواق الأسماك المملحة بمناسبة الأعياد وشم النسيم.

وقامت إدارة التجارة الداخلية برئاسة أحمد عبد الحميد القائم بأعمال مدير التجارة الداخلية وفريق العمل التابع له بشن حملات على نطاق الإسكندرية.

أسفرت الحملات عن تحرير محضر حيازة أسماك مملحة غير الصالحة للاستهلاك الآدمى بدائرة قسم منتزة ثالث وتم ضبط عدد ٢ برميل فسبخ بإجمالى ١٠٠ كجم وعدد برميل سردين مملح باجمالى ١٠٠ كجم، كما تم تحرير محضر حيازة سلع غذائية بدون بيانات وبدون تاريخ انتاج وصلاحية ومجهولة بدائرة قسم المنتزة ثالث وتم ضبط عدد ٧ براميل فسيخ زنة البرميل ٥٠ كجم أسماك مملحة باجمالى ٣٥٠ كجم، الى جانب تحرير محضر حيازة سلع غذائية بدون بيانات وبدون تاريخ صلاحية الأدمى و مجهولة بدائرة قسم رمل ثاني، وتم ضبط ٥٠ كجم فسيخ بلدى داخل براميل خشبية غير مدون عليها أى بيانات.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.