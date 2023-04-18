تايوان تشتري 400 صاروخ أمريكي مضاد للسفن للتصدي لهجوم صيني محتمل

تعتزم تايوان شراء نحو 400 صاروخ من طراز "هاربون"، يمكن إطلاقها من البر، بهدف صد غزو صيني محتمل، في إطار استكمال الصفقة التي وافق عليها الكونجرس الأمريكي في عام 2020، وفقا لرئيس مجموعة تجارية، ومصادر مطلعة .

واشترت تايوان في السابق ، صواريخ من طراز "هاربون" المضادة للسفن، والتي تصنعها شركة "بوينج" الأمريكية، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وفي الوقت الراهن، يمثل العقد المبرم مع شركة "بوينج"، الصادر نيابة عن تايوان، من قبل قيادة الأنظمة الجوية البحرية الأمريكية، أول عقد للنسخة المتنقلة من الصواريخ التي يتم إطلاقها من البر، وفقا لرئيس رابطة الأعمال الأمريكية التايوانية، روبرت هاموند تشامبرز.

وكما أكدت ثلاثة مصادر آخرى مطلعة على الصفقة ، من بينهم مسؤول في قطاع الصناعة، أن العقد مخصص لتايوان.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، عن عقد بقيمة 7ر1 مليار دولار مع شركة "بوينج" في 7 أبريل الجاري، بيد أنه لم يذكر أن تايوان هي المشتري.

وتأتي تلك الصفقة في الوقت الذي تتزايد فيه التوترات بين الولايات المتحدة والصين، لاسيما بشأن تايوان.

كان الجيش الصيني قد أجرى في في الثامن من الشهر الجاري ولمدة 3 ايام ، تدريبات بالقرب من تايوان كتحذير لما وصفها بـ" القوات الانفصالية" على خلفية قيام رئيسة تايوان تساي إينج وين بزيارة الولايات المتحدة في الخامس من ذات الشهر ولقائها برئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، ، في كاليفورنيا.

وأثار اللقاء غضب الصين بوصفه انتهاكا لمبدأ الصين واحدة وتعتبر بموجبه تايوان جزءا لايتجزأ من البر الرئيسي.