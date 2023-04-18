وقف حركة القطارات بمدينة هانوفر الألمانية بعد الاشتباه في قنبلة يدوية

توقفت حركة القطارات في المحطة المركزية بمدينة هانوفر في إطار حملة أمنية بعد الإبلاغ عن الاشتباه في وجود قنبلة يدوية.

وأعلنت الشرطة الاتحادية اليوم الثلاثاء أنها تلقت صباح اليوم بلاغا بوجود قنبلة يدوية على متن أحد القطارات، حيث رأت امرأة (23 عاما)، امرأة أخرى (38 عاما) وهي تضع القنبلة المزعومة بين مقعدين.

وفي محطة هانوفر نزلت المرأة (38 عاما) من القطار تاركة الجهاز الذي وضعته، فابلغت المرأة الأخرى بدورها موظفي القطار.

وقامت الشرطة الاتحادية بعد ذلك بإخلاء القطار والأرصفة المجاورة، كما تم تطويق المحطة الرئيسية جزئيا. في الوقت نفسه استدعت الشرطة خبراء المفرقعات، الذين تبين لهم بعد الفحص أن الجهاز كان بنك طاقة "باور بنك" لشحن الأجهزة الكهربائية، لكنه في الواقع يشبه القنبلة اليدوية.

وقامت الشرطة بتحريز بنك الطاقة ورفعت الحواجز الأمنية بعد أقل من ساعة, واستؤنفت حركة القطارات. وأظهرت تسجيلات الكاميرا في المحطة الرئيسية أن المرأة التي تركت بنك الطاقة استقلت قطارا آخر في اتجاه هامبورج بعد نزولها في هانوفر. وتم القبض على المرأة في محطة قطار هامبورج-هاربورج. وتخضع لتحقيق جنائي بتهمة الإخلال بالسلم العام.