تقارير: تعيين سفير ألماني جديد في كييف

كشفت تقارير صحفية في ألمانيا عن تعيين مارتين ييجر، سفيرا جديدا لألمانيا في أوكرانيا.



جاء ذلك وفقا لما ذكرته صحيفتا "شتوتجارتر تسايتونج" و"شتوتجارتر ناخريشتن" الألمانيتان الصادرتان غدا الأربعاء استنادا إلى مصادر حكومية في برلين.



وحسب هذه التقارير، فإن من المنتظر أن يخلف ييجر السفيرة الحالية انكا فلدهاوزن في الصيف المقبل.



وتجدر الإشارة إلى أن ييجر يشغل حاليا منصب السفير الألماني في العراق.



وكان ييجر شغل أيضا مناصب من بينها المتحدث باسم وزير الخارجية الأسبق فرانك-فالتر شتاينماير (الرئيس الألماني حاليا) وكذلك رئيس جماعة الضغط في مجموعة دايملر الألمانية للسيارات ومنصب السفير الألماني في أفغانستان.



من جانبها، رفضت وزارة الخارجية الألمانية مبدئيا التعليق على التغييرات في مناصب السفراء.