سامي قمصان : حققنا فوزا مهما على سموحة قبل مواجهة الرجاء

أكد سامي قمصان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن الفريق حقق فوزًا مهمًّا على سموحة، لأنه منح الفريق 3 نقاط جعلته يبتعد بصدارة الدوري، ويوسع الفارق مع أقرب منافسيه، كما أنه جاء قبل المواجهة المرتقبة أمام الرجاء المغربي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وعن مواجهة الرجاء المغربي المقبلة في دوري أبطال إفريقيا، قال سامي قمصان إن الفريق سوف يستعد بقوة للمباراة لتقديم أفضل ما يمكن خلالها، مشيرًا إلى أن وجود الجماهير بأعداد تصل إلى 52 ألف مشجع في المباراة يمنح دوافع كبيرة، كما حدث في مباراتي الهلال السوداني وبيراميدز، متمنيًا أن يواصل الفريق مشواره في البطولة حتى الصعود للمباراة النهائية.

وشدد قمصان على أن الجهاز الفني يعمل قبل كل مباراة على تجهيز الفريق بشكل قوي سواء من الناحية البدنية أو الفنية، وأكد أن جميع اللاعبين يسعون بقوة للمشاركة في المباريات، وهذا ما يخلق منافسة قوية تمنح الجهاز الفني خيارات عديدة في كل المراكز.