ضبط طن مواد غذائية مجهولة المصدر خلال حملة تموينية بالشرقية

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شنت إدارة التموين بمدينة ههيا في محافظة الشرقية، بإشراف فايزة عبدالرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية، ورئاسة محمد اﻷلفي مدير الإدارة، حملة بالاشتراك مع مباحث التموينية، للتفتيش على الأنشطة التموينية والتجارية بدائرة مركز ومدينة ههيا.

وتمكنت الحملة، أثناء مرورها في قرية المهدية التابعة لمركز ههيا من ضبط كمية من السلع والمواد الغذائية مجهولة المصدر؛ داخل أحد محال بيع السلع والمواد الغذائية ومخزن ملحق به.

وأسفرت الحملة عن ضبط 250 كجم سكر، و200 لتر زيت طعام، و560 كجم مكرونة، جميعها مجهولة المصدر، داخل محل لبيع السلع الغذائية والمخزن الملحق به.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5761 جنح مركز شرطة ههيا لسنة 2023.