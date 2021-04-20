صحيفة صينية: مجموعة السبع تواصل سلوكها الاستفزازي بإثارة قضية تايوان

قالت صحيفة تشاينا ديلي الصينية اليوم الثلاثاء، إن غض الطرف من قبل وزراء خارجية دول مجموعة دول السبع الصناعية الكبرى خلال اجتماعهم الأخير بمنتجع كارويزاوا في اليابان، عن الأدوار القبيحة التي تلعبها بلدانهم في تفاقم التوترات بشأن مسألة تايوان وقضية شبه الجزيرة الكورية وكذلك إطالة أمد الصراع في أوكرانيا، يؤكد تعرضهم للاحتواء والتهديد والتخويف الذي تمارسه الولايات المتحدة، واتهمتهم بمحاولة تغيير الوضع الراهن بالقوة.

وقالت الصحيفة إن من المثير للسخرية أن رأسي الدبلوماسية الأمريكية واليابانية استشهدا في الاجتماع بالتدريبات العسكرية الأخيرة لجيش التحرير الشعبي الصيني حول الجزيرة للدلالة على أن بكين أصبحت عدوانية بشكل متزايد، وصارت تشكل تهديدا أمنيا محتملا للعالم.

وقالت الصحيفة في ختام مقالها، إن مسألة تايوان شأن داخلي صيني تماما، وإن حقيقة وجود صين واحدة فقط في العالم، مع كون تايوان جزءا لا يتجزأ من الأراضي الصينية، لا تعترف به حكومات جميع دول مجموعة السبع فحسب، كأساس سياسي لعلاقاتها الدبلوماسية مع الصين، ولكن أيضا تعترف بها الأمم المتحدة.