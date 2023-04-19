قال العقيد خالد العقيدة، عضو غرفة عمليات الجيش السوداني، إن القوات المسلحة تسيطر على كل جبهات القتال الآن، منوهًا أن قوات الدعم السريع تستخدم المواطنين كدروع بشرية.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء الثلاثاء، أن الجيش السوداني حريص على عدم سقوط ضحايا من الشعب، وهو ما يؤخر حسم الأمور على الأرض؛ تجنبًا لتسجيل المزيد من القتلى.



وأكد أن الجيش حريص على الهدنة التي وافق عليها الجانبان لمدة 24 ساعة، وسلامة المواطنين وقضاء حوائجهم، مشيرًا إلى أن «المليشيات لا تعرف تلك المبادئ».



ولفت إلى أن «قوات الدعم السريع تتمادى في الضرب وزرع الخوف والإرهاب في قلوب المواطنين»، نافيًا سيطرتها على مجموعة من المطارات أو الموانئ أو المنشآت.



وأوضح أن تلك القوات كانت موجودة في المؤسسات قبل اندلاع الاشتباكات، مضيفًا: «بعد الاشتباكات أصبحوا مطرودين ومنبوذين ولا موقع لهم»، بحسب تعبيره.



وتوجه برسالة إلى وسائل الإعلام التي تقف ضد الجيش السوداني في الأزمة، قائلًا: «حرية الإعلام مطلوبة لكننا في حالة حرب، حربنا شريفة ونحن مسئولون عن الدفاع عن الشعب السوداني».





