تحدث الكولومبي خوان أوسوريو المدير الفني لنادي الزمالك، عن تعادل فريقه أمام نظيره المقاولون العرب مساء الإثنين، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما قد حسم نتيجة مباراة الزمالك والمقاولون العرب، والتي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من الدوري الممتاز.

وقال أوسوريو في تصريحات بالمؤتمر الصحفي: «بدأنا المباراة بشكل جيد وحصلنا على فرص ولكن فرصتهم الأولى سكنت الشباك لأن مدافعنا لم يراقب المهاجم بشكل جيد، ردة فعلنا كانت جيدة في الشوط الأول مع بداية الشوط الثاني».

وأضاف: «لا أستطيع التحدث عن أي لاعب بشكل منفرد لأن تقييمهم أمر خاص بيني وبين اللاعبين وليس في الإعلام، الإجابة عمن يقدم أداء جيد ومن لا يقدم ستعروفنها ضمنيا، حين ترون المشاركين في المباريات، ولكن الجميع لديه فرصة للتحسن وأولهم أنا».

وأوضح مدرب الزمالك: «أي مباراة تحتاج إلى ثلاثة أيام للتحضير، وأنا لم أعمل سوى ليومين فقط، ونحن كفريق نحتاج إلى وقت لكي ننسجم أكثر».

وتابع: «أعرف بشكل جيد من فعل ماذا، من خسر الكرة ومن أهدر الفرص، وإن كان هناك أي لاعب قد لعب لنفسه وليس للصالح العام».

وواصل مدرب الزمالك: «أحتاج من 6 إلى 8 تدريبات لتصحيح الأخطاء، واستقررت على المساعد الأجنبي وسيصل الأسبوع المقبل».

وأتم: «زيزو تعرض لكدمة قوية ويحتاج للراحة بسبب ضغط المباريات مع الزمالك ومنتخب مصر».