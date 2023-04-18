تركيا تدعو طرفي النزاع في السودان إلى الحوار والمصالحة

دعت وزارة الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، طرفي النزاع في السودان إلى الهدوء لتجنب إراقة المزيد من دماء" الأخوة"، وإلى الحوار والمصالحة لإيجاد حل دائم للمشاكل.

وقالت الوزارة في بيان: "نتابع بقلق الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في جمهورية السودان منذ 15 أبريل 2023".

وأضافت: "في هذه الأيام مع اقتراب عيد الفطر المبارك، ندعو الطرفين إلى الهدوء حتى لا تسفك دماء الأخوة أكثر ولا يتضرر المدنيون"، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وتابعت: "نؤمن أن السبيل الوحيد لحل المشاكل القائمة بشكل دائم يمر من الحوار والمصالحة. ونشدد على أهمية الإعلان بشكل عاجل عن وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية والامتثال لوقف إطلاق النار من أجل مد يد العون إلى المدنيين المتضررين من الاشتباكات. وفي هذا الصدد، نؤكد أننا، كتركيا، على استعداد لتقديم جميع أنواع الدعم".

كما أكدت الوزارة أنها تتابع عن كثب أوضاع المواطنين الأتراك في السودان.

وقالت إن "الظروف الأمنية الراهنة في البلاد غير مناسبة للسفر، ومن الأهمية أن يواصل مواطنونا البقاء في الأماكن المغلقة خلال هذه المرحلة".

ولليوم الرابع على التوالي، يشهد السودان اشتباكات بين الجيش و"قوات الدعم السريع".

وبحسب تقارير الأمم المتحدة، وصول عدد ضحايا الاشتباكات إلى أكثر من 180 قتيلا وأكثر من 1800 مصاب، خلال الأيام الثلاثة الماضية.