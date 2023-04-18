 روسيا تعلن استئناف عمليات تفتيش السفن بموجب صفقة الحبوب بعد عودة كييف للامتثال للقواعد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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روسيا تعلن استئناف عمليات تفتيش السفن بموجب صفقة الحبوب بعد عودة كييف للامتثال للقواعد

موسكو - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 18 أبريل 2023 - 9:02 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 18 أبريل 2023 - 9:02 ص
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن عمليات التفتيش على السفن بموجب صفقة الحبوب، قد استؤنفت بعد عودة كييف للامتثال للقواعد.

وقال مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الروسية، بيتر إيليشيف -في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الاخبارية اليوم الثلاثاء- إن الأوكرانيين انتهكوا بأنفسهم القواعد والإجراءات، وكان لدينا إصرار على تنفيذها كما هي مدونة، ثم عاد الأوكرانيون مجددا للالتزام بها".

وأضاف مدير إدارة المنظمات الدولية، أن عمليات تفتيش السفن توقفت لمدة يوم واحد فقط،"حاليا عمليات التفتيش جارية كما هو مكتوب في معايير الإجراءات".

ويشمل اتفاق الحبوب، الذي تم توقيعه في 22 يوليو 2022، من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، وتصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا، ويتولى مركز التنسيق المشترك في إسطنبول تنسيق حركة السفن.

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