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ضبط شخصين لاستغلالهما الأطفال في أعمال التسول بالقاهرة

مصطفى عطية
نشر في: الثلاثاء 18 أبريل 2023 - 2:49 م | آخر تحديث: الثلاثاء 18 أبريل 2023 - 2:49 م

ألقت مباحث رعاية الأحداث، القبض على شخصين بالقاهرة لاستغلالهما الأطفال الأحداث في أعمال التسول.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، استغلال شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة القاهرة، الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة ومسح السيارات والاستيلاء على متحصلاتهم لضعف قواهم الجسدية تحت تهديد السلاح الأبيض، مُتخذان من دائرة قسم شرطة المعادي بالقاهرة مسرحا لممارسة نشاطهما الإجرامي.

بتقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزهما سلاح أبيض، مبلغ مالي "حصيلة نشاطهما الإجرامي"، وبصحبتهما 4 من الأطفال، وبسؤالهم أقروا باستغلال المتهمين لهم في أعمال التسول واستجداء المارة ومسح السيارات والاستيلاء على متحصلاتهم كرها عنهم تحت تهديد السلاح الأبيض، وبمواجهة المتهمان اعترفا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونيةحيال المتهمين وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات، كما تم التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجني عليهم.


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