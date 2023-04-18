تقارير تكشف موعد عودة نيمار إلى تدريبات باريس سان جيرمان

كشفت بعض التقارير الصحفية الفرنسية، موعد عودة النجم البرازيلي نيمار إلى مباريات فريقه باريس سان جيرمان، بعد تعافيه من إصابة على مستوى الكاحل.

وكان نيمار قد تعرض للإصابة خلال مباراة فريقه ضد ليل، والتي أقيمت يوم 19 فبراير الماضي، وقبل أن يخضع لعملية جراحية في قطر بشهر مارس الماضي.

ووفقًا لـ شبكة «RMC Sport» الفرنسية، فإن نيمار لايزال يرتدى حذاء طبيا ليقوى عظام القدم، حيث يؤدي البرنامج الموضوع لإعادة تأهيله، موضحة أنه سيخلعه بمجرد عودته إلى ناديه الباريسي.

وأضافت الشبكة الفرنسية أن نيمار يتواجد حاليًا في البرازيل لاستكمال برنامجه التأهيلي، ولكنه سيعود إلى فريقه باريس سان جيرمان في نهاية شهر أبريل الجاري.