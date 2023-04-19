أحمد موسى ينقل رسالة مصري من السودان: إحنا في رعب وممكن نموت في أي وقت

نقل الإعلامي أحمد موسى، رسالة مصري من السودان، وصف فيها الأوضاع المأساوية التي تشهدها البلاد؛ بسبب الاشتباكات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.



وقال خلال تقديمه لبرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء: «قال لي أتمنى أرجع بلدي إمبارح أو دلوقتي قبل بكرة أو بعده، لا تتخيل إحنا في رعب وفي أي وقت مكن تموت».



ولفت إلى أن المصري اشتكى من إغلاق المحلات وعدم توافر الغذاء والمياه، فضلًا عن انقطاع التيار الكهربائي لما يزيد عن 20 ساعة، مشيرًا إلى أن المواطن وصف الحالة بأنها «كرب ومأساة».



وأكمل: «قال في رسالته: أصعب لحظة على الإنسان إنه يكون محاصرا بين 4 حيطان وممكن يموت، النار حواليك في كل حتة، وتحت البيت عندي في مدافع مضادة للطائرات ويضربون بها من وسط المنازل».



وأشار إلى أنه عرض أمس مقطع فيديو أرسله طالب مصري، وثق خلاله دخول الرصاص إلى منزله، منوهًا أن السودان يشهد «حرب شوارع».



وأضاف: «الرسالة من ابننا في السودان قال فيها: لا مهم تعليم أو تجارة المهم حياتنا ونرجع، قال الناس في مصر تحمد ربنا على اللي هما فيه، لإننا عايشين في مأساة كبرى وأي شخص في أي لحظة ممكن يموت».





