هيئة الإذاعة الكندية توقف نشاطها على منصة تويتر

أعلنت هيئة الإذاعة الكندية (سي.بي.سي)، وقف أنشطتها على منصة التواصل الاجتماعي تويتر بعد قيام المنصة المملوكة للمليادير الأمريكي إيلون ماسك بوضع عبارة "ممولة من الدولة" على حساب الهيئة.

جاء قرار الهيئة الكندية بعد أيام من إعلان الإذاعة الوطنية العامة "إن.بي.آر" الأمريكية وقف بث محتواها على المنصة؛ بسبب الخلاف حول توصيف المنصة لها.

وقال ليون مار، المتحدث باسم هيئة الإذاعة الكندية، إن "توتير يمكن ن تكون آداة فعالة لتواصل صحفيينا مع الكنديين، لكنها تدمر دقة ومهنية العمل الذي يقومون به بالسماح بوصف استقلاليتنا بصورة مزيفة.. لذلك سنعلق نشاطنا على الحساب الرسمي للهيئة على توتير وعلى كل الحسابات الإخبارية المرتبطة بهيئة الإذاعة الكندية وأخبار راديو كندا".

وقالت سي.بي.سي إنها "مؤسسة تابعة للتاج" مما يعني أنها مملوكة بالكامل للدولة لكنها "تعمل على بعد كاف من الحكومة" ومستقلة تحريريا.

من ناحيتها، قالت منصة تويتر إنه يتم "تعريف المؤسسات الإعلامية الممولة من الدولة بوصفها وسائل الإعلام التي تقدم لها الحكومة بعض أو كل تمويلها وربما تتفاوت درجة تدخل الحكومة في محتواها التحريري".

وانسحبت الإذاعة الوطنية العامة الأمريكية من تويتر بعد وصفها بأنها "وسيلة إعلام تابعة للدولة" وهو ما يضعها جنبا إلى جانب مع الأبواق الدعائية في الدول المستبدة بحسب الإذاعة.

وقالت هيئة الإذاعة الأسترالية "أيه.بي.سي"، إنها تتواصل مع تويتر بعد وصفها بأنها "ممولة من الدولة".