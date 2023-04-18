القصور التاريخية في مصر ليست مجرد أمكنة وجدران وشوارع، إنما هي تاريخ لا يزال حيا، سجل يُخلد أسماء وشخوصا وأحداثا، رمز لنمط عمارة ساد، وظروف عصر خال، وثقافة مجتمع تقلبت عليها السنوات، لكنها ظلت تحمل شيئا من توقيعه، لا يزال محفورا في ومضة هنا أو أخرى هناك.



تلك القصور ما هي إلا تاريخ لم تطوه كتب أو مجلدات، فلا يزال حيا نابضا يثبت أنه أقوى من كل محاولات العبث التي بدأت بعشوائية المصادرات ومحو أسماء أصحاب القصور من فوق قصورهم، ولافتات الشوارع التي حملت يوما أسماءهم تخليدا لدور قدموه للوطن أو خدمة جليلة قاموا بها لنهضة مجتمعهم.



في سلسلة "قصور منسية" تستعرض "الشروق" خلال شهر رمضان الكريم، قصصا لقصور مصر المنسية، استنادا إلى كتاب "قصور مصر" الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، للباحثة سهير عبدالحميد، والذي يتناول قصص وحكايات وراء أشهر القصور المصرية.



قصر الأميرة فاطمة إسماعيل.. شهد الاحتفال بوضع حجر الأساس للجامعة المصرية



في 31 مارس 1914م، كان قصر الأميرة فاطمة إسماعيل في رقعته الواسعة بالدقي يستعد في أجمل صورة لاستقبال الخديو عباس حلمي الثاني ليضع حجر أساس الجامعة المصرية، الذي كان لصاحبة القصر الفضل في ترجمته من حلم إلى واقع ملموس عندما قدمت من أجله المال والجواهر والأرض.



فأصبحت الأميرة فاطمة إسماعيل قدوة حسنة لكل الأمراء والأعيان ليحذوا حذوها، ومثلت نموذًجا للمرأة المتعلمة المثقفة الواعية بدورها إزاء المجتمع من منطلق ديني وقيمي، وعبرت هي عن ذلك في نص وقفيتها: «إن عمل الدنيا مزرعة للآخرة وإنه ليس للإنسان إلا ما سعى وإن سعيه سوف يُرى».



الأميرة فاطمة محبوبة والدها



الأميرة فاطمة إسماعيل ابنة الخديو إسماعيل بن إبراهيم بن محمد علي باشا الكبير وشقيقة كل من الخديو توفيق والسلطان حسين كامل والملك فؤاد الأول وهي عمة الملك فاروق آخر من حكم مصر من الأسرة العلوية.



وكانت الأميرة التي ولدت في الثالث من يونيو عام 1853م المفضلة لدى أبيها؛ لأنها من زوجته «شهرات قاظا هانم»، قد تزوجت في سن العشرين عام 1873م من الأمير طوسون بن محمد سعيد باشا الذي ولد أيًضا عام 1853 م وكان زواًجا أسطوريًّا؛ فقد قرر الخديو أن يزوج أنجاله معًا: الأمير توفيق والأمير حسن والأمير حسين كامل والأميرة فاطمة.



ودامت هذه الاحتفالات أربعين يوًما حفظها التاريخ باسم (أفراح الأنجال) وتمت المراسم في سراي القصر العالي التي كانت توجد في ذلك الموقع الذي يعرف الآن بحي جاردن سيتي.



ويحكي التاريخ أن الهدايا التي قدمت للعرائس كانت في أسبتة مكشوفة فوق عربات مكسوة بالقصب على مخدات من القطيفة المزركشة بالذهب والماس، ويغطيها شاش فاخر يمسك بأطرافه أربعة عساكر من كل عربة يتبعهم ضابط بملابسهم الرسمية، والسيوف مشهرة في أيديهم.



وكانت الهدايا المقدمة للأميرة فاطمة تشمل مجوهرات وقلائد وأقمشة مطرزة باللؤلؤ والزمرد وملابس بيضاء مطر ًزا عليها اسم الأميرة فاطمة باللآلئ والأحجار الكريمة وأوان من الفضة الخالصة.



وقد رزقت الأميرة فاطمة من الأمير طوسون بابنها الأمير جميل طوسون ثم الأميرة عصمت طوسون، وقد توفي الأمير محمد طوسون بعد مولد طفليها بعام وهي ما زالت شابة في مقتبل العشرينيات حيث كانت لا تتجاوز 23 سنة.



وعند بلوغها سن الثلاثين تزوجت من «محمد سري باشا» وأنجبت منه بنتًا وثلاثة أولاد، وكان والدها الخديو إسماعيل يحب الأمير طوسون ويوليه عناية خاصة؛ ففي عام 1874م عينه وزيًرا للمعارف وترك الوزارة في أغسطس عام 1876، أما الأمير عمر طوسون فهو ليس ابن الأميرة فاطمة إسماعيل بل هو ابن زوجها وهو خطأ وقع فيه عدد من المؤرخين، حيث إن الأمير عمر طوسون ولد عام 1872، ووالده الأمير طوسون تزوج الأميرة فاطمة عام 1873 م.



الأميرة فاطمة.. أميرة الخير



تربت الأميرة فاطمة إسماعيل وتعلمت في المدارس التي أنشئت لأولاد الأمراء؛ فقد كان والدها الخديو إسماعيل أبًا للتعليم في مصر؛ فقد اعتبره حق كل مصري، وفي عهده أنشئت أول مدرسة للبنات بالسيوفية عام 1873م، وكانت تقدم للفتيات إلى جانب التعليم الابتدائي تعليًما مهنيًّا يفيدهن في بيوتهن ويكسبن به عيشهن إذا دعت الحاجة، وتكون كذلك بمثابة مدرسة تجهيزية للولادة بقصر العيني، كما اهتم إسماعيل بالمعوقين وجعل لهم مدارس لتأهيلهم، وأنشأ عام 1871 م مدرًجا للمحاضرات العامة.



عاشت الأميرة فاطمة في ظل نهضة تعليمية في عصر والدها، لذلك لم تبخل بغال أو رخيص في سبيل إنشاء الجامعة المصرية، ومن قبل حين حاصرت الديون أباها وعجز عن الوفاء بها حتى إنه رهن كل أمواله، تقدمت بأموالها مع أموال جدتها لمحاولة سداد تلك الديون.



وقد كان لدى الأميرة فاطمة ثروة كبيرة منها ما ورثته عن والدتها «شهرت» وما تركه لها زوجها الأمير طوسون بعد وفاته شابًّا خصوًصا أنه قد ورث الكثير من والده الخديو سعيد، ووالدته ملك برهانم حوالي 2390 فدانًا في البحيرة.



كان للأميرة فاطمة إسماعيل الصوت الأعلى في إنشاء الجامعة المصرية (جامعة القاهرة حاليًّا) بل واختيار المكان الذي استقرت فيه بعد أن تنقلت من مكان إلى آخر؛ فمن مجلس الشورى إلى قصر نستور جناكليس مكان الجامعة الأمريكية الآن في ميدان التحرير إلى مكان ثالث هو سراي محمد صدقي بميدان الأزهار، ثم في عام 1952 م اتخذت الجامعة مقًّرا لها قصر الزعفران في العباسية، وأخيًرا استقرت حيث أرادت الأميرة فاطمة في هذا المكان الذي كان الخديو إسماعيل قد اشتراه من ورثة عمه سعيد باشا في الجيزة، وكان قصًرا حوله مساحة من الأراضي، وكان نحو ثلاثين فدانًا.



كان أول هدف للأميرة فاطمة أن يكون للجامعة مكان ثابت، فوهبت للجامعة ستة أفدنة بجوار قصرها في بولاق الدكرور التي كانت تعرف باسم بولاق التكرور تيمنًا وتبرًكا بالشيخ التكروري المدفون داخل المتحف الزراعي وله مقام.



ثم جمعت الأميرة حليها ومجوهراتها من ذهب وماس وزمرد وياقوت، وسلمت ذلك كله إلى إدارة الجامعة تتصرف فيه لسرعة البناء، وهنا يقول جورجي زيدان: إن البرنسيسة فاطمة هانم أعطت للجامعة مجوهرات قدرتها بثمانية عشر ألف جنيه، ولم تكتف بذلك بل أوقفت على الجامعة المصرية 674 فدانًا في الدقهلية.



ولما شاهد أهل الخير ما فعلته الأميرة فاطمة سارعوا إلى التبرع وتنافسوا في الهبات حتى صار للجامعة رصيد هائل في وقت محدود، وفي يوم الافتتاح تبرعت الأميرة بمسطرين وقلم وشاكوش من الذهب الخالص، ومجموعة قيمة من حليها، وبيعت هذه الأشياء في مزاد علني بمبلغ 25 ألف جنيه.



وكانت الأميرة فاطمة تساعد الفقراء، وخصصت لوقفيتها الشهرية 1200 جنيه، وخصصت جزًءا من وقفيتها للجمعية الخيرية الإسلامية، وجزًءا آخر للإنفاق على مقبرتها وإحياء ذكراها السنوية، وقد جاء في مقدمة وقفيتها: «أنها رأت أن المال وإن زاد فهو كالزوال زائل، وأن عمل الدنيا مزرعة للآخرة وأنه ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى».



القصر يتحول إلى متحف



وشاء القدر لقصر أميرة الخير - الذي شهد الاحتفال بإرساء حجر الأساس للجامعة المصرية عام 1914م والذي عاشت فيه الأميرة منذ زواجها عام 1873م وحتى وفاتها عام 1920م - أن يتحول إلى متحف عام 1930م، وأدخلت عليه التعديلات ليتناسب مع عرض المعروضات المختلفة.



وتبلغ مساحة المتحف بما عليه من مبان حوالي 30 فدانًا، بالإضافة للحدائق، ففي 16 يناير 1938م تم افتتاح المتحف رسميًّا بحضور الملك فاروق، وكان هذا القصر قد أنشئ في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي.



وقد ظل قصر الأميرة فاطمة إسماعيل لفترات طويلة يشغله العديد من الجهات الإدارية التابعة لوزارة الزراعة والمتحف الزراعي حتى تقرر إنشاء متحف للمقتنيات التراثية الخاصة بالأسرة العلوية.



ملامح القصر الباهر



ومنذ اللحظة الأولى التي تضع فيها قدمك داخل القصر المتحف تبهرك كل قطعة فنية جمعت بعناية وتم تنسيقها، كانت هذه المقتنيات مبعثرة في وزارة الزراعة، وفي مبانيها المختلفة، وفي قصر الأميرة.



كانت اللوحات النادرة لملوك وأمراء الأسرة العلوية: الخديو عباس حلمي الثاني والسلطان حسين كامل والبرنس كمال الدين حسين التي رسمها الفنان محمد حسين عام 1934م، وصورة الملك فاروق للفنان محمد يوسف عام 1938م، مدفونة في ركن بحديقة القصر، ويقال إن الثورة أصدرت قرارها بإعدام كل صور الأسرة المالكة، فلما حضر رئيس اللجنة وشاهد اللوحات وقيمتها الفنية أعد محضًرا صوريًّا، وأمر بدفن اللوحات في حديقة القصر.



أما قطع السجاد النادر الأصفهاني والتبريزي والكاشاني التي كانت موزعة على مكاتب الموظفين، اللوحات التي كانت تزين الجدران هنا وهناك أو في مخازن الوزارة، كل هذا وأكثر استغرق جهًدا مكثفًا لجمعه وتنسيقه وترميمه وتصنيفه.



وعندما تدخل إلى القصر تزدحم عيناك بمقتنيات الصالة الكبرى؛ فهذا مدفع قديم من عهد السلطان عبد الحميد عام 1889م، وفي الطابق الأول أيًضا مجموعة من أطقم الأرابيسك النادر المطعم بالعاج والسن والصدف، بالإضافة إلى عدد من البراويز الدقيقة الصنع المطعمة بالعاج والآبنوس تمثل اللوحات بها مناظر طبيعية من الريف المصري للفنان على الديب.



وعندما تنتهي من زيارة الطابق الأول يأخذك إلى الطابق العلوي سلم نادر من الخشب العزيزي مزين بحشوات من الخشب على الطراز الإسلامي، فريد في تصميمه، ويزين حوائط السلم على الجانبين مجموعة من الصور الفوتوغرافية النادرة لأعمال المهندس حسن فتحي تمثل عمارة النوبة.



وفي قاعة الأزياء فتارين تحتوي على قطع من النسيج المطرز من القرنين 12-14، وملابس أثرية قديمة، أما قاعة الأميرة فاطمة إسماعيل صاحبة القصر فتضم لوحتين للأميرة في مراحل عمرية مختلفة، ولوحة للخديو إسماعيل، ولوحة تمثل شجرة ذرية الخديو إسماعيل، وصورة فوتوغرافية لحلي الأميرة فاطمة التي تبرعت بها لبناء الجامعة.

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