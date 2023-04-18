سويسرا تتهم وزير جامبي سابق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

وجهت محكمة سويسرية لوزير الداخلية الجامبي السابق عثمان سونكو، الذي فر من البلاد واختبأ في سويسرا، اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وأعلن المدعي العام السويسري اليوم الثلاثاء عن التهم الموجهة إلى سونكو، بسبب مزاعم تورطه في عمليات قمع عنيف للسكان المدنيين خلال فترة توليه منصب وزير الداخلية من عام 2006 إلى عام 2016.

وشغل سونكو سابقا منصب قائد الحرس الوطني للبلاد وكان مسؤولا عن أمن الرئيس الجامبي السابق يحيى جامع، الذي اضطهدت حكومته الاستبدادية المنتقدين والمعارضين بشكل منهجي.

ويزعم أن سونكو أمر بتعذيب وإعدام معارضي النظام.

وفر جامع من البلاد بعد الاضطرابات المدنية في عام 2017 وذهب إلى المنفى في غينيا الاستوائية. وتم اتهامه بفساد كبير.

وفر سونكو أيضا من جامبيا عام 2016 إلى السويد ثم إلى سويسرا، حيث تقدم بطلب للحصول على اللجوء وعاش بهدوء في مركز لطالبي اللجوء لعدة أسابيع.

وتم احتجازه في سويسرا بعد أن تعقبه الصحفيون وأبلغوا السلطات بوجوده.

واستمرت التحقيقات السويسرية في قضية سونكو لأكثر من ست سنوات.

وقال المدعي العام السويسري في بيان إعلان الاتهامات اليوم الثلاثاء إن سونكو "متهم، بصفته ومناصبه المختلفة، بدعم ومشاركة والفشل في منع هجمات ممنهجة ومعممة كجزء من القمع الذي تمارسه قوات الأمن الجامبية ضد جميع معارضي النظام".