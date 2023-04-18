حلت الفنانة شيماء سيف، على الفنان رامز جلال، خلال برنامجه «رامز نيفر إند» على قناة «mbcمصر»، وذلك خلال الحلقة التي عُرضت مساء اليوم الثلاثاء.

وصرخت الفنانة بمجرد بدء المقلب في المطعم الطائر، وشعرت بالفزع مع تحرك الكرسي للوراء والأمام.

ونطقت «سيف» الشهادة؛ بسبب خوفها الشديد، قائلة: «أشهد أن لا إله الله، يا رب سترك، يا رب سترك».

وانفعلت الفنانة بمجرد أن كشف «جلال» عن وجهه لها، قائلة: «وحياة ربنا أنت ما عندك ريحة الدم»، بحسب وصفها.

وبرنامج رامز جلال يعرض كل سنة خلال شهر رمضان، بفكرة مختلفة عما سبق، ويتبع فئة برامج المقالب، ويستضيف عددا من المشاهير من نجوم الفن والرياضة والإعلام.

وبدأ رامز جلال تقديم برنامج المقالب عام 2011، وقدّم رامز تحت الأرض، ورامز بيلعب بالنار، رامز قلب الأسد، رامز قرش البحر، رامز توت عنخ آمون، رامز ثعلب الصحراء، رامز واكل الجو، رامز تحت الصفر، رامز مجنون رسمي، ورامز عقله طار.