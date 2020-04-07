حريق 3 أحواش بسوهاج بسبب توصيلات الكهرباء العشوائية



نشب حريق بأحد الأحواش في مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، وامتدت النيران لحوشين مجاورين نتيجة توصيلات الكهرباء العشوائية.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة دار السلام من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق بحوش دائرة المركز، وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، لموقع الحادث وتبين نشوب الحريق بحوش ملحق بمنزل ملك المدعو "فتحي غ ح ا" وامتد لحوشين متجاورين.

وتم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده دون حدوث إصابات، وبسؤال مالكي الأحواش أفادوا بمضمون ما تقدم، وأرجعوا سبب الحريق إلى حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية بحوش الأول، واحتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل.

تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.