مصطفى بكري: أتمنى من إثيوبيا أن ترفع يدها عن التدخل في الشأن السوداني

قال الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري، إن «ترؤس الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يعكس اهتمام القيادة المصرية بما يحدث من صراع عسكري علي أرض السودان، خاصة مع وجود عدد من ضباطنا وجنودنا الذين كانوا في مهمة رسمية تتعلق بالمناورات المشتركة بين البلدين».

وكتب في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الاثنين، أن «مصر تحرص دوما في مواقفها على عدم التدخل في شئون أيا من الدول الأخرى، وتسعى من خلال جهودها وبالتنسيق مع الدول الأخرى على دعوة المتصارعين في السودان إلى مائدة التفاوض».

وأشار إلى أن «السودان يمثل عمقا استراتيجيا لمصر»، فضلًا عن أن «أمن السودان جزء من الأمن القومي المصري».

وذكر أن «مصر كلها تتمني عودة الاستقرار إلى السودان الشقيق، وإنهاء الصراعات كافة من على أراضيه، والاحتكام إلى الخيار السلمي، وتفعيل العملية السياسية بين القوى السودانية كافة دون تدخل من أحد».

وأضاف: «أتمنى من بعض الأطراف خاصة إثيوبيا أن ترفع يدها وتنأى بنفسها عن التدخل في الشأن السوداني، وأن تكف عن التحريض ودعم طرف على حساب آخر لأسباب نعلمها جميعا، إثيوبيا من مصلحتها إحداث فتنة وتغذية الصراعات على أرض السودان نكاية في مصر والسودان على السواء».

واستطرد: «وإذا كانت مصر تنأى بنفسها عن التدخل في الشأن السوداني، فليس معنى ذلك أنها ستقف صامتة أمام أي تهديدات أو محاولات من شأنها المساس بالأمن القومي المصري أو سعي بعض الأطراف إلي تمزيق السودان ووحدته».

واختتم: «كفوا عن العبث واتركوا السودان وشأنه فهو وحده قادر علي إنهاء الأزمة ومحاسبة كل المتجاوزين، وأظن أن تصريح الرئيس السيسي أن مصر تسعى لعدم التصعيد في السودان وتطالب كافة الأطراف بعدم التدخل، هو أبلغ رد وتأكيد على ثوابت الموقف المصري».