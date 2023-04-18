خبير مصرفي بريطاني يطالب بزيادة الضوابط الرأسمالية للبنوك مقابل زيادة ضمان الحكومة للودائع المصرفية

دعا أحد مهندسي القواعد المالية في بريطانيا إلى ضرورة زيادة الشروط الرأسمالية إذا قررت الحكومة زيادة ضمانات الودائع في أعقاب انهيار مصرف سيليكون فالي بنك الأمريكي، وفقا لقاعدة "تبادل المنافع" بين الحكومة والبنوك.

وقال جون فيكرز الذي ترأس اللجنة التي كانت مكلفة بتعزيز حماية العملاء الأفراد للبنوك أثناء الأزمة المالية التي تعرضت لها بريطانيا منذ حوالي 10 سنوات، إن حماية المزيد من أموال المودعين من تداعيات انهيار أي بنك سيعرض بالضرورة المزيد من أموال دافعي الضرائب للخطر.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن فيكرز قوله: "إذا كانت الدولة ستتحمل قدرا أكبر من العبء (لضمان الودائع) فإن قاعدة تبادل المنفعة تعني ضرورة تقليل احتمالات الإفلاس (للبنوك) والطريقة الوحيدة المؤكدة لتحقيق ذلك هي زيادة رأسمال البنك"

يأتي ذلك في الوقت الذي تدرس فيه الحكومة البريطانية وبنك إنجلترا المركزي تغيير نظام تعويضات الخدمات المالية بهدف زيادة الحد الأقصى للودائع التي تضمنها الحكومة في حال إفلاس أي بنك من 85 ألف جنيه إسترليني (105140 دولار) لكل مودع.

وفي حال إفلاس البنك، تدفع الحكومة للمودع قيمة ودائعه التي لا تزيد عن الحد الأقصى المقرر، ثم تسعى لاستعادته من البنك فيما بعد. كما يسعى المسؤولون لتوفير حماية لقدر معين من رأس المال العامل الخاص بالشركات لدى البنوك وتقليص الفترة المحددة لاسترداد الودائع إلى أقل من أسبوع، وهو ما يعني أن البنوك ستكون مطالبة بسداد مستحقات المودعين أولا، كما هو الحال في نظم أخرى مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وفي الأسبوع الماضي، قال أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا المركزي إن السلطات الرقابية والتنظيمية المالية مطالبة بالنظر مجددا في سبل توفير المزيد من الحماية للمودعين في البنوك الصغيرة كأحد الدروس المستفادة من الأزمة الأخيرة في النظام المالي.

وأعرب بيلي الذي كان يتحدث على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن عن ثقته في سلامة النظام المالي رغم الأزمة الأخيرة الناجمة عن انهيار بنكي سيليكون فالي وسيجنتشر الأمريكيين وأزمة بنك كريدي سويس جروب السويسري.

وقال إن القواعد التي تم تطبيقها بعد الأزمة المالية قبل أكثر من 10 سنوات وقفت بصلابة "ونجحت الإصلاحات التي تم تطبيقها بعد الأزمة لقواعد البنوك".

وحسب نص الكلمة التي وزعها بنك إنجلترا المركزي في لندن قال بيلي "اليوم لا اعتقد أننا نواجه خطر أزمة مصرفية شاملة. عندما ننظر إلى بنوك بريطانيا نرى أنها في وضع رأسمالي قوي ومستوى السيولة لديها جيد وتستطيع خدمة عملائها ودعم الاقتصاد".

وأضاف أن انهيار سيليكون فالي بنك أشار إلى القصور في برنامج حماية المودعين في المؤسسات المصرفية الأصغر حجما.

وقال بيلي إن الفكرة وراء حماية الودائع هي تحديد المستوى الذي يتم ضمان قيمة الودائع التي تقل عنه، في حين لا يتم ضمان الودائع التي تزيد قيمتها عن هذا المستوى، ولكن الممارسة أشارت إلى صعوبة تطبيق هذا المبدأ.