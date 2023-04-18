 محمد فهيم يحتفل بنجاح مشهد اكتشافه خيانة زوجته بـ«عملة نادرة»: الحمدلله مليون مشاهدة في يوم - بوابة الشروق
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محمد فهيم يحتفل بنجاح مشهد اكتشافه خيانة زوجته بـ«عملة نادرة»: الحمدلله مليون مشاهدة في يوم


نشر في: الثلاثاء 18 أبريل 2023 - 4:22 م | آخر تحديث: الثلاثاء 18 أبريل 2023 - 4:22 م

احتفل الفنان محمد فهيم بالنجاح الكبير، الذي حققه مشهد اكتشافه خيانة زوجته ضمن أحداث مسلسل "عملة نادرة".

وكتب عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "الحمدلله ولا حول ولا قوة إلا بالله، مليون مشاهدة في يوم، من أكثر المشاهد مشاهدة في رمضان".

مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم، وجمال سليمان، وجومانا مراد، وأحمد عيد، وكمال أبو رية، وفريدة سيف النصر، وندا موسى، ومحمد لطفي، وعلي الطيب، ومريم الخشت، وهشام عاشور، ونهى صالح، ومحمد فهيم، ورمزي العدل، وتأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل.

وتدور أحداث العمل حول شخصية نادرة التي تواجه جبروت عائلة زوجها، الذي قتل في ظروف غامضة للحصول على الأرض التي ورثتها منه وعلي ابنها الوحيد.


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