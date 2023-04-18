قررت إدارة دير سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، استقبال السائحين اليوم فقط بعد غلق دام أسبوعا كاملا، واقتصار الصلوات الخاصة بأسبوع الآلام على رهبان وقساوسة، مع السماح لبعض الأقباط من طائفة الروم الأرثوذكس بدخول الدير.

وقال علي عبدالقصود، نائب رئيس مدينة سانت كاترين، إن الدير فتح أبوابه لاستقبال السائحين من مختلف الجنسيات والطوائف اليوم، وذلك بعد غلق دام على مدار 6 أيام متواصلة، اقتصر خلالها أداء الصلوات والطقوس الخاصة بعيد القيامة المجيد على رهبان والقساوسة.

وأكد نائب رئيس المدينة في تصريح اليوم، أن المدينة شهدت توافد مئات السائحين اليوم لزيارة الدير بعد أن قررت إدارة الدير فتح أبوابه لاستقبال السائحين، وجرى تفويج 500 سائح الذين استقبلتهم المدينة اليوم من مختلف جنسيات العالم، لتنفيذ برنامجهم السياحي والذي يأتي على قائمته صعود جبل موسى وزيارة دير سانت كاترين.

ومن جهته، قال الدكتور محمود عثمان، مفتش آثار في سانت كاترين، إنه يتم غلق الدير خلال أسبوع الآلام في كل عام، وتقتصر أداء الصلوات على الرهبان والقساوسة فقط، ويسمح بدخول طائفة المسيحيين الروم الأرثوذكس، لكون هذه الطائفة مرتبطة بالكنيسة الأرثوذكسية اليونانية، خاصة أن دير سانت كاترين يعد قبلة الحج لهم.

وأوضح مفتش آثار في سانت كاترين، أن الدير فتح أبوابه اليوم لاستقبال السائحين من مختلف الجنسيات والأطياف، ومن المقرر أن يعاود غلق أبوابه غدًا الأربعاء لاستكمال مراسم الطقوس والصلوات، ثم يعاود فتح أبوابه لاستقبال السائحين مرة أخرى بشكل منتظم اعتبارًا من بعد غد الخميس.

وأشار إلى أن احتفالات الدير بأسبوع الآلام بدأت منذ يوم الأربعاء الماضي وحتي أمس الاثنين، لذا جرى غلق الدير خلال هذه الفترة التي لم تتجاوز 6 أيام لأداء صلوات عيد القيامة المجيد في هدوء وسكينة.