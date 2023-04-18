تعد سير الصالحات تربية عملية للنفوس، وغَرْس للفضائل، وتدريب على التجمل بالآداب الإنسانية في ميادين الخُلُق والرضا وطاعة الله؛ ذلك لأن التربية بالاقتداء من خير الأساليب التربوية؛ لصقل الطباع، وتهذيب المشاعر، والسير قدما على طريق التقوى والاستقامة.

وفي عصر الرسول محمد -صلى الله عليه وسلم- برزت قصص عشرات النساء في حياة نبي الأمة، ممن كان لهن أثر عظيم في عصرهن والعصور التي تلته، أفرد لهن المؤلف والمترجم السوري أحمد خليل جمعة كتاب "نساء في عصر النبوة" الصادر عن دار نشر ابن كثير، ليركز على دورهن وما جرى لهن من أحداث ترتبط بالدعوة الإسلامية وبالرسول.

جعدة بنت عبيد النجارية.. والدة الصحابي حارثة بن النعمان التي شهدت بيعة الرضوان



جعدة بنت دور الأنصار:



قال رسول الله ﷺ: خيرُ دور الأنصار بنو النجار، ثم بنو عبد الأشهل ثم بنو الحارث بن الخزرج، ثم بنو ،ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير.



وكان بنو النجار من شرفوا بمقام رسول الله ﷺ عندهم، حيث كانوا يتسابقون في إكرام النبي، ويتناوبون حمل الطعام إليه في بدء الهجرة الشّريفة، وفي هذه البيوت الخيرة، نشأت جعدةَ بنتِ عُبيد ثعلبة الأنصاريّة النّجارية.



إسلام جعدة:

كانت جعدة ممن دخل الإيمان في قلوبهن قبل الهجرة، وكانت تنتظر بفارغ الصبر قدوم رسول الله الله مهاجراً، إلى أن جاء البشير بدخول النبي عليه الصَّلاة والسَّلام المدينة، وزاد من سعادة جعدة حينما علمت أن النبي ﷺ قد نزل ضيفاً على بني النجار قومها.



وكانت جعدة متزوجة من النعمان بن نفع النجاري، فولدت له حارثة بن النعمان، الصَّحابي المشهور، ثم خلف عليها الحباب بن الأرقم، فولدت له الحارث.



أسلمت جعدة وبايعت رسول الله، وأخوها عمرو بن عبيد بن ثعلبة، وكان لجعدة أختان قد أسلمتا وبايعتا وهما عفراء وخولة بنت عبيد بن ثعلبة.



جعدة والجوار المبارك:



لم يكن لاسم الصحابية جعدة ذلك الرنين المألوف كغيرها من الصَّحابيات اللاتي حلقن في سماء الشهرة، ولكن الأثر الطيب الذي تركته لا يقلُّ روعةً عن باقي الصَّحابيات، إذ كانت تتصفُ بالأخلاق الفاضلة، والكرم والجود وحسن الجوار، فقد كانت تسكن قرب بيوت النبي وكان عليه الصَّلاة والسَّلام يأتي إلى منزلها ويأكل عندها، فهي أم الصحابي الكريم حارثة بن النعمان الأنصاري.



وحارثة بن النعمان الأنصاري أحد الأبطال الذين شهدوا بدراً والمشاهد كلها مع رسول الله ﷺ وهو أحد المئة الصابرة يوم حنين الذين تكفّل الله بأرزاقهم في الجنّة.



كانت لحارثة منازل قرب منازل النبي ﷺ، فكان كلما أحدث رسول الله أهلاً تحوّل له حارثة عن منزل بعد منزل حتى قال عنه: «لقد استحييت من حارثة مما يتحول لنا عن منازله».



وربما كانت والدته جعدة تشجعه على هذا، فأي شرف أعظم من أن تكون منازلها ومنازل ابنها حارثة لرسول الله؟!، ففي ميدان هذه الأخلاق، وفي مناخ هذه الفضائل، كانت جعدة تربي حارثة ابنها حتى غدا أحد أعلام الصَّحابة وفضلائهم، فأكرم بها وأكرم به.



جعدة أم الأبرار:



عندما ذكر الإمام الذهبي - رحمه الله ـ حارثة بن النعمان رضي الله عنه، وصفه بقوله: كان ديناً خيراً براً بأمه، وهذه الصفات العظيمة تؤهّل صاحبها أن يكون من أهل الجنّة، وكان هذا، فعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: «نمت فرأيتني في الجنَّة، فسمعت صوت قارىء يقرأ، فقلت: من هذا؟ قالوا: حارثة بن النعمان فقال رسول الله ﷺ: كذاك البر». وكان أبر النَّاس بأمه.



والصحابية جعدة رضي الله عنها هي جَدَّةً أمّ هشام بنت حارثة إحدى الصَّحابيات المجاهدات اللاتي بايعن بيعة الرضوان في الحديبية، ومن أحفادها المحدث المشهور - أبو الرجال - محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن النعمان.