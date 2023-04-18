الأهلي يتظلم ضد عقوبة كهربا ويستعد للتصعيد

قدم النادي الأهلي تظلمه مساء اليوم الثلاثاء ضد عقوبة محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق، الصادرة من لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم.

وقررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة إيقاف محمود كهربا، لاعب الأهلي 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه، على خلفية مشاركته في هتافات مع جماهير الفريق، عقب مباراة القمة، بالإضافة لتغريم ناديه 200 ألف جنيه.

وأرسلت إدارة النادي الأهلي تظلمًا ضد عقوبة محمود كهربا للجنة التظلمات باتحاد الكرة من أجل تعطيل الإيقاف الصادر بحق اللاعب.

وتستعد إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب لاتخاذ خطوات تصعيدية ضد عقوبة لجنة الانضباط في الساعات القادمة، من أجل الحفاظ على حقوق اللاعب والنادي.

ويتجه الأهلي لاتخاذ أكبر الخطوات التصعيدية ضد اتحاد الكرة في أزمة عقوبات كهربا، ومن بينها الانسحاب من مباراة السوبر أمام الزمالك، المُقرر إقامتها يوم 5 مايو القادم في الإمارات، وهو الأمر الذي سيدخل الجبلاية في أزمة حقيقية مع الشركات الراعية للمباراة، بخلاف بيع أكثر من 80% من تذاكر تلك المواجهة، من خلال بوابة مجلس أبو ظبي الرياضي.

كما تدرس إدارة الأهلي اللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم ضد لجنة الانضباط باتحاد الكرة، لعدم قانونية تواجدها، إثر تعيينها من وزارة الشباب والرياضة، وهو ما يخالف اللوائح التي تنص على انتخاب اللجان القانونية بالجبلاية من الجمعية العمومية.