 الناتو يسعى لاتفاق مع الصين بشأن الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي العسكري - بوابة الشروق
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الناتو يسعى لاتفاق مع الصين بشأن الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي العسكري

بروكسل (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 18 أبريل 2023 - 10:42 م | آخر تحديث: الثلاثاء 18 أبريل 2023 - 10:42 م
قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي"ناتو" ينس ستولتنبرج، اليوم الثلاثاء، إن الحلف يريد التوصل إلى اتفاق مع الصين بشأن القواعد التي تحدد الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات التخريبية في المجال العسكري.

وذكرت وكالة بلومبرج للانباء اليوم الثلاثاء أن الناتو يسعى إلى تطوير معايير عالمية مشتركة للتقنيات الجديدة، لمتابعة استراتيجية الذكاء الاصطناعي المتفق عليها بين أعضاء التحالف والتي تحدد مبادئ الاستخدام المسؤول.

وقال ستولتنبرج في مؤتمر للناتو حول الحد من التسلح ونزع السلاح عبر رابط الفيديو: "ستكون الخطوة التالية هي التعامل مع الصين، بشأن كل من هذه القيم والمبادئ، ولكن أيضا ربما الاتفاق على بعض قواعد الطريق للاستخدام المسؤول". 

وأضاف أن موظفيه على اتصال منتظم مع نظرائهم في عواصم الدول بما في ذلك بكين، وفقا لبلومبرج.

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