قال الداعية عمرو خالد، إن الإنسان إذا ما حافظ على الإخلاص يكون من المحسنين، وعندما يحافظ على الإحسان يكون من المخلصين.

وخلال برنامجه «الفهم عن الله» الذي يبثه على قناته على موقع «يوتيوب»، حذّر من الوسوسة والضغط على النفس، مضيفا: «سيب نفسك لربنا وبلاش حسوكة كتير.. أنت مش قد تصليح النفس».

وتابع: «أنا دارس علم نفس وده مش عيب.. هتفضل تصلح في نفسك تقرأ في علم النفس كتير عيش بقى.. النفس الناس مليانة دهاليز زي الجبال والوديان.. هتصلح إيه ولا إيه.. روح لربنا وقوله النفس دي بتاعتك صلحني إنت.. أنا جايلك ذاكرا.. سيبها بقى لمولاك.. وده من الإخلاص».

وأشار إلى أن ترك العمل مخافة الرياء يعتبر رياء، معقبا: «لما تعمل العمل علشان الناس رياء.. ولو تركت العمل علشان الناس يبقى رياء.. ولو كل الناس تركت العمل اللي في الظاهر مكنش هيطلع أنبياء ومصلحين في الأرض».

ولفت إلى أن القرآن الكريم يحض على الإنفاق من الأموال سرا وعلانية، موضحة أن هناك من فعلوا أشياء في السر لكن القرآن الكريم أظهرها.