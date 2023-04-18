محكمة روسية ترفض استئناف مراسل وول ستريت جورنال ضد احتجازه

رفضت محكمة موسكو، استئنافا من جانب مراسل صحيفة وول ستريت جورنال، إيفان جيرشكوفيتش، ضد احتجازه بناء على مزاعم بالتجسس في قضية بارزة ألقت الضوء على الضغط المتنامي على الصحفيين في روسيا، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.



وظهر جيرشكوفيتش الذي يبلغ من العمر 31 عاما، مبتسما في قفص المدعي عليه الزجاجي، عندما سُمح لوسائل الإعلام بدخول قاعة المحكمة قبل جلسة الاستماع، وهذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها علانية منذ احتجازه في 29 مارس في مدينة يكاترينبورج في منطقة جبال الأورال بروسيا.



وجرى غلق المداولات أمام الجمهور العام، ولكن سُمح للصحفيين بالاستماع إلى قراءة القاضي للحكم.



ويُحتجز جيرشكوفيتش المتهم بالتجسس الذي يحمل عقوبة قصوى بالسجن 20 عاما، في سجن ليفورتوفو بموسكو، ويقول الكرملين إنه تم القبض عليه "متلبسا" ولكن لم يقدم دليلا، وهي المزاعم التي ينفيها المراسل.



وحضرت لين ترايسي، السفيرة الأمريكية لدى روسيا، جلسة الاستماع.



وقال نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف في وقت سابق الشهر الجاري، إن الكرملين مستعد للتفاوض بشأن عملية تبادل تشمل جيرشكوفيتش ولكن بعد انتهاء محاكمته.