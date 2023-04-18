الاستخبارت البريطانية: جهود إزالة الألغام في أوكرانيا قد تستغرق عقدا على الأقل

أعلن مركز الاستخبارات البريطانية اليوم الثلاثاء أن جهود إزالة الألغام في أوكرانيا قد تستغرق عقدا من الزمان على الأقل لتطهيرها بالكامل.



ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن بيان المركز القول "إنه يتلقى أنباء يومية عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين بسبب الألغام في أوكرانيا وأن أكثر المناطق تضررا هي منطقتا خيرسون وخاركيف".



وأكدت الاستخبارات أنه مع حلول فصل الربيع، وازدياد عدد الأشخاص المنخرطين في الأنشطة الزراعية، سيزداد خطر وقوع حوادث الألغام المدنية.



وأضاف البيان "أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 750 ضحية مرتبطة بالألغام بين المدنيين منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية، وخلصت المخابرات البريطانية إلى أن الأمر سيستغرق على الأرجح ما لا يقل عن عقد من الزمان لتطهير أوكرانيا من الألغام.



وكان رئيس النمسا ألكسندر فان دير بيلن قد ذكر في وقت سابق أن الحكومة النمساوية تعمل حاليا على مسألة تقديم المساعدة لأوكرانيا في إزالة الألغام من الأراضي، وسيضمن شخصيا أن هذه القضية "لن تنسى".