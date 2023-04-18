خبير بالفاتيكان: ضحايا الانتهاك الجنسي يشعرون بعدم استماع الكنيسة لهم

ذكر القس هانز زولنر ، وهو خبير من ألمانيا، أن الأطفال ضحايا الانتهاك الجنسي بالكنيسة الكاثوليكة لا تزال تستمر معاناتهم، غالبا بسبب رفض السلطات الدينية إشراكهم في الحوار.

يذكر أن زولنر ، وهو قس ألماني يهودي، يعد واحدا من كبار الخبراء في روما في مجال حماية ومنع الاعتداء الجنسي.

ومؤخرا انسحب بشكل غير متوقع من اللجنة البابوية لحماية القاصرين، التي يعد أحد مؤسيسها. وقال إن السبب يعود إلى "مشاكل هيكلية وعملية".

وأوضح أن من بين أشياء أخرى تفتقر اللجنة للشفافية اللازمة والتوزيع الواضح للمهام والمسئوليات الواضحة. وقد أثارت استقالته ضجة هائلة في الكنيسة الكاثوليكية.

يذكر أن تكشف حالات الانتهاك الجنسي للقاصرين على أيدي رجال الدين أحدث هزة للكنيسة الكاثوليكية على مدى سنين.

وفي بلدان عديدة أظهرت تقارير الخبراء أن الجناة لا يتم تعقبهم ولا معاقبتهم طيلة عقود، بل أحيانا يتم حمايتهم.

ويرغب البابا فرنسيس في تحسين التصدي للانتهاك الجنسي وتحسين حماية الأطفال، وفي عام 2014 أنشأ لجنة حماية الطفل.

وفي مؤتمر صحفي أمس الاثنين، قال زولنر إنها "فكرة رائعة" من جانب البابا.

وقال إن البابا هو شخص ينصت دوما للضحايا، و"أنا قد شاهدت ذلك بأم عيني".

ولكن مؤخرا ، حسبما يقول زولنر ، تولدت لديه شكوك متزايدة حول عمل وهيكل اللجنة وأنه حاول توصيل ذلك للمسئولين. لكن رسائله بالبريد الإلكتروني لم تلق اهتماما لدى السلطات المسئولة، ولم يعلم ما إذا كان هذا حدث عن وعي أم لا.

وقال إن في الكنيسة هناك من يأخذون التصدي للانتهاك الجنسي للأطفال بجدية وبالتزام ، مضيفا "وهناك من يعرقل ذلك لأسباب شخصية ولأسباب لا أعلمها".